إقامة مراسم الليلة الاولي من العزاء بذكري إستشهاد الامام الحسين (ع) بمشاركة قائد الثورة الاسلامية

طهران/ 16 ايلول/ سبتمبر- اقيمت مراسم الليلة الاولي من العزاء بذكري استشهاد الامام الحسين(ع) مساء اليوم الاحد في حسينية الامام الخميني(ره) بمشاركة قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمي الخامنئي.

وحضر المراسم الالاف من ابناء الشعب وجمع من المسؤولين .
انتهي**س.ر



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إقامة مراسم الليلة الاولي من العزاء بذكري إستشهاد الامام الحسين (ع) بمشاركة قائد الثورة الاسلامية

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