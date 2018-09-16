سبع جامعات إيرانية علي قائمة الجامعات الأكثر تفوقا في أوراسيا

طهران/16 أيلول/سبتمبر/إرنا- أعلن المؤسس لمركز الإستشهاد المرجعي لعلوم العالم الإسلامي 'جعفر مِهراد' ان جامعات أمير كبير الصناعية وإصفهان والعلم والصناعة وطهران ،حازت علي المراكز الـ17 والـ18 والـ21 والـ24 في منطقة أوراسيا والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة في إيران علي التوالي.

وأضاف مِهراد في تصريح له اليوم الأحد، ان جامعة نوشيرواني التقنية في مدينة بابُل التابعة لمحافظة مازندران (شمال)، أحرزت المركز الرابع من حيث الإستشهاد المرجعي.
ويتراوح ترتيب جامعتي الزهراء (سلام الله عليها) للبنات في طهران وزنجان (شمال غرب) بين 51 و60 حسب التصنيف ذاته.
ولم تحوز علي شروط التصنيف سوي 16 جامعة لبلدان منطقة أوراسيا وهي أفغانستان وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وجورجيا وإيران وكازاخستان وقيرغيزيا ومنغوليا ومولدوفا وروسيا وطاجيكستان وتركيا وتركمانستان وأوكرانيا وأوزبكستان.
واوضح مِهراد، انه تم تصنيف هذه الجامعات الإيرانية من بين 74 جامعة بمنطقة أوراسيا قائلا: حازت جامعة طهران للعلوم الطبية علي المركز ال26 وجامعة تبريز (شمال غرب) علي المركز ال29 وخواجة نصير الصناعية في طهران علي المركز 31ال وشيراز (جنوب) علي المركز ال35 والشهيد بهشتي في طهران علي المركز ال 36 ومشهد (شمال شرق) علي المركز ال39 وجيلان (شمال) علي المركزال 45 حسب هذا التصنيف.
إنتهي**أ م د**س.ر



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سبع جامعات إيرانية علي قائمة الجامعات الأكثر تفوقا في أوراسيا

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