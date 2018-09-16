قاسمي: عدم حضور السفير في السفارة لايعني تعطيل العمل فيها

واضاف بهرام قاسمي 'البعض يتصور ان عدم تعيين السفير بمثابة تعطيل العمل في السفارة فيما ان جميع السفارات لديها كادر يتألف من الخبراء والمتخصصين في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والجميع يؤدون واجبهم بافضل شكل ممكن'.

وقال ان تعيين السفراء في جميع الدول يتم بشكل واحد ويطوي مسارا خاصا مؤكدا بذلك ان تعيين السفير باعتباره الممثل الاعلي للرئيس والشعب يحظي باهمية بالغة ولذلك مراحله الخاصة.

وحول تعيين سفراء ايران لدي الصين والهند قال قاسمي ان سفير ايران لدي الصين باشر بالفعل عمله لكن نظرا لحاجة الحكومة الي تجاربه في البنك المركزي اضطر الي تسليم منصبه كسفير ليحل رئيسا للبنك المركزي.

وقال ان مثل هذه التغييرات طبيعية في مختلف انحاء العالم كما ان سفير ايران السابق لدي الهند تم استدعائه ليتم تعيينه مساعدا للشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية .

واوضح انه تم تعيين سفيري ايران الجديدين لدي هذين البلدين وان المراحل الادارية اخذت مجراها ليباشر السفيران عملهما بعد الانتهاء منها.

ووصف قاسمي العلاقات مع الصين والهند بانها في اعلي مستوي لها وان البلدين يحظيان باهمية خاصة في سياسة ايران الخارجية .

وشدد بالقول انه وفقا للاعراف الدبلوماسية لايتم الاعلان عن اسماء السفراء الا بعد الانتهاء من المراحل الادارية في كلا البلدين (المبتعث منه واليه).

انتهي**س.ر

