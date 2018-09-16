خلال اتصال هاتفی مع نظیره العراقی الجدید؛

لاریجانی : ایران تقف دوما الي جانب العراق وشعبه

طهران / 16 ایلول / سبتمبر / ارنا – قال رئیس مجلس الشوري الاسلامی 'علی لاریجانی' ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وانطلاقا من حرصها علي سعادة ورفعة العراق، ستواصل دعمها للشعب والحكومة فی هذا البلد.

وخلال اتصال هاتفی عصر الیوم الاحد بنظیره العراقی المنتخب حدیثا 'محمد الحلبوسی'، اذ بارك لاریجانی للاخیر انتخابه رئیسا لمجلس النواب العراقی، قال : نتطلع بفضل جهودكم وسائر نواب البرلمان العراقی، الي اكتمال العملیة السیاسیة الحالیة وانتخاب رئیس الوزراء ورئیس الجمهوریة العراقیین؛ وبما یتیح الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة لترسیخ مزید من الاستقرار والامان والرخاء الاجتماعی للشعب (العراقی).
واردف رئیس مجلس الشوري الاسلامی قائلا : انكم تضطلعون فی ظل الظروف الحساسة الراهنة، بدور ممیز لمعالجة اوضاع العراق.
الي ذلك، اعرب رئیس البرلمان العراقی الجدید محمد الحلبوسی، عن تقدیره للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة؛ كما شكر نظیره الایرانی علي اتصاله الهاتفی به.
وصرح الحلبوسی فی هذا الاتصال، ان الشعب ونواب البرلمان فی العراق یثمنون دوما مواقف ایران المساندة للعراق خلال الفترة الماضیة وحالا، ولا سیما دعمها فی تحریر الاراضی العراقیة من ید عناصر داعش البغیضة.
واردف رئیس البرلمانی العراقی الجدید، قائلا ان اعضاء مجلس النواب العراقی یرفضون الضغوط والحظر الاقتصادی بكافة انواعه ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة؛ واصفین هذا الحظر بانه جائر وسیواصلون تضامنهم مع الشعب الایرانی.
وفی معرض الاشارة الي عناصر الفوضي وانعدام الامن داخل المنطقة، قال : نحن علي استعداد للوقوف الي جانب ایران فی سیاق اعادة الامن والاستقرار الي المنطقة.
وفی ختام الاتصال الهاتفی وجّه رئیس البرلمان العراقی الي لاریجانی دعوة لاجراء زیارة رسمیة الي العراق.
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لاریجانی : ایران تقف دوما الي جانب العراق وشعبه

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