اعتقال عناصر يمينية متطرفة بعدما جرحوا مواطن ايراني في آلمانيا

طهران/16ايلول/سبتمبر- اعتقلت الشرطة في مدينة كيمنيتس الالمانية 15 رجلا هاجموا رعايا اجانب وجرحوا شابا ايرانيا عمره 26 عام حسبما افاد موقع دويتشه فيله .

واضاف الموقع ان هؤلاء هم اعضاء جماعة 'المقاومه الشعبية' المعروفة باثارة المشاكل للاجانب.
وافاد الادعاء العام الالماني بان هولاء الافراد وجهت لهم تهمة الاخلال بالنظام العام بما في ذلك الضرب والشتم.
انتهي**2018**س,ر



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اعتقال عناصر يمينية متطرفة بعدما جرحوا مواطن ايراني في آلمانيا

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