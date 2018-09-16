اعتقال عناصر يمينية متطرفة بعدما جرحوا مواطن ايراني في آلمانيا

واضاف الموقع ان هؤلاء هم اعضاء جماعة 'المقاومه الشعبية' المعروفة باثارة المشاكل للاجانب.

وافاد الادعاء العام الالماني بان هولاء الافراد وجهت لهم تهمة الاخلال بالنظام العام بما في ذلك الضرب والشتم.

انتهي**2018**س,ر

