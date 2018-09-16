لاعب الكاراتيه الايراني للوزن الثقيل يحصد ذهبية الدوري العالمي في المانيا

طهران / 16 ايلول / سبتمبر / ارنا – تمكن لاعب الكاراتيه الايراني للوزن الثقيل 'سجاد كنج زادة' من الفوز بالميدالية الذهبية خلال منافسات الدوري العالمي للكاراتيه التي اقيمت في العاصمة الالمانية برلين.

وكانت منافسات الدولي العالمي للكاراتيه قد بدأت في دورتها السادسة للعام 2018 منذ يوم الجمعة الماضي بمدينة 'برلين' الالمانية واختتمت اليوم الاحد بعد إقامة منافسات التصنيف والتأهل للنهائيات بمشاركة 763 لاعبا من 72 بلدا.
ويمثل الجمهورية الاسلامية في هذه البطولة، المنتخب الوطني للكاراتيه الذي ضم لاعبين بمختلف الاوزان من النساء والرجال.
وتمكن اللاعب الايراني 'أمير مهدي زادة' الحائز علي ذهبيتين عالميتين وفضية الألعاب الآسيوية 2018 التي أقيمت مؤخرا في العاصمة الاندونيسية جاكرتا، من الفوز بالميدالية البرونزية خلال منافسات التصنيف للوزن دون الـ 60 كلغم في هذه البطولة، وذلك بعد هزيمة نظيره الكازاخي 'دارخان اسيدلوف' بنتيجة 5-0.
وفي منافسات التصنيف ايضا للوزن دون الـ 84 كلغم حصد 'ذبيح الله بورشيب' البرونزية الثانية للمنتخب الإيراني بعد فوزه علي 'آغور أكتاش' بطل العالم من منتخب الأمل التركي.
وفي المرحلة النهائية، هزم اللاعب الايراني للوزن 84 'سجاد كنج زادة' منافسه الجورجي 'غوغيتا اركان' بنتيجة 4- 1 ليحصد الذهبية ضمن هذه البطولة.
علما ان المنتخب الايراني للكاراتيه يستعد للمشاركة في منافسات البطولة العالمية التي تستضيفها العاصمة الاسبانية مدريد خلال نوفمبر / تشرين القادم.
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لاعب الكاراتيه الايراني للوزن الثقيل يحصد ذهبية الدوري العالمي في المانيا

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