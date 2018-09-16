تبريز تحتضن المهرجان الدولي الرابع لوسام شهريار الثقافي

وقال أمين المهرجان'أحمد فرشبافيان' اليوم الأحد، خلال مراسم إفتتاح هذا المهرجان'منذ قبل خمسة أشهر تم ترشيح عدد من الشخصيات المرموقة من أساتذة الأدب والباحثين من إيران وتركيا وجورجيا باكستان وأرمينيا وجمهورية أذربيجان وجمهورية نخجوان الي الأمانة العامة لهذا المهرجان'.

وتم خلال هذا المهرجان، منح وسام شهريار الثقافي الي عضو هيئة التدريس في قسم اللغة والأدب الفارسي بجامعة تبريز والمستشار الثقافي الإيراني لدي جمهورية نخجوان'إبراهيم إقبالي' الي جانب أساتذة من جامعات كريك قلعة وبينغول التركيتين وأساتذة آخرين من جمهورية أذربيجان وأرمينيا.

علما بأن الشاعر محمد حسين بهجت تبريزي (1906-1988) المعروف بـ'شهريار'، أشهر شاعر في تاريخ ايران المعاصر، الذي فاق شعره الحدود الإيرانية ليستقطب جمهورا واسعا في تركيا والقوقاز وآسيا الوسطي.

وقد تمت ترجمة مجموعة 'حيدر بابايه سلام' الشعرية التي أنشدها شهريار باللغة الأذرية الي العديد من اللغات الحية في العالم.

وقد أبصر شهريار النور في زقاق باغميشة التاريخي بمدينة تبريز عام 1906 ووافته المنية في الثامن عشر من أيلول/سبتمبر 1988 ليواري الثري في مقبرة الشعراء بمدينة تبريز.

وتمت تسمية الذكري السنوية لوفاة شهريار باليوم الوطني لـ'الشعر والأدب' في التقويم الرسمي الإيراني.

إنتهي**أ م د**س.ر

