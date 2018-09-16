ارتفاع حجم التبادل التجاري غيرالنفطي بين ايران وماليزيا

وبحسب صحيفة ' فايننشال تريبون' فان التقرير حول حجم التبادل التجاري غيرالنفطي بين ايران وماليزيا اعد للفترة بين 21 آذار/ مارس الي 22 تموز/ يوليو الماضيين.

واضاف التقرير نقلا عن احصائيات دائرة الجمارك الايرانية ان التبادل التجاري غيرالنفطي بين البلدين شهد ارتفاعا بنسبة 93.34 بالمئة من حيث الوزن و30.95 من حيث الحجم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب هذا التقرير فان صادرات ايران لماليزيا بلغت 219 الف طن بقيمة اكثر من 57 مليون دولار حيث شهدت ارتفاعا بنسبة اكثر من 26 بالمئة من حيث الوزن مقارنة بالعام الذي سبقه.

وفي المقابل فان حجم صادرات ماليزيا لايران بلغ اكثر من 84 الف طن بقيمة 94 مليون دولار خلال هذه الفترة.

انتهي**2018**س.ر

