سيناتور روسي : الارهابيون يهابون فيلق القدس الايراني

موسكو / 16 ايلول / سبتمبر / ارنا – اكد السيناتور الروسي البارز 'ايغور ماروزوف' ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ساهمت بشكل كبير في هزيمة داعش؛ مردفا ان الارهابيين في انحاء العالم يهابون فيلق القدس الايراني.

وخلال حديثه اليوم الاحد مع مراسل 'ارنا'، اوضح ماروزوف مواقفه بشان مستوي العلاقات الايرانية – الروسية، وسبل التصدي للحظر الامريكي المفروض علي طهران وموسكو.
كما نوه السيناتور الروسي البالغ من العمر 62 عاما، بدور ايران في هزيمة تنظيم داعش الارهابي؛ مؤكدا ان الوحدات الايرانية التي ساهمت في التصدي لداعش اكتسبت خبرات حربية وقامت باداء يستدعي الفخر والاعتزاز.
وفي معرض الاشارة الي فيلق القدس، اكد ان العالم اجمع يعرف هذه القوة الايرانية؛ مردفا ان الجانب الاهم هنا يتمثل في خوف الارهابيين من فيلق القدس؛ ذلك انه سيتم في المستقبل القضاء علي جميع الارهابيين وفي اي بقعة من العالم.
وفي جانب اخر من تصريحاته، اكد مازوروف ان روسيا وايران توصلتا الي اتفاق حول مكافحة الارهاب، وقد تكونت لديهما القناعة بان الارهاب لا يعرف دينا ولا جنسية ولا حدودا وطنية.
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سيناتور روسي : الارهابيون يهابون فيلق القدس الايراني

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