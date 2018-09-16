اغلاق ملف الحج لهذا العام بنجاح

وفي تصريح للصحفيين اليوم، اكد محمدي وصول نحو 86 الف حاج ايراني الي البلاد؛ مبينا ان هؤلاء الحجاج كانوا قد توجهوا في اطار 589 قافلة الي الديار المقدسة في السعودية لاداء شعائر الحج في هذا العام.

ولفت رئيس مؤسسة الحج والزيارة الي ان اكثر من 60 بالمئة من اجمالي عدد الحجاج الايرانيين لهذا العام، تراوحت اعمارهم بين 50 و70 عاما.

كما اشار الي انخفاض عدد الوفقيات بين الحجاج الايرانيين خلال العام الحالي؛ قائلا انه للاسف توفي خلال العام الحالي 10 حجاج بسبب الشيخوخة فيما بلغ عدد الوفيات بين الحجاج الايرانيين خلال العام الماضي 30 شخصا.

واكد محمدي، ان من الاسباب الرئيسية التي ادّت الي نجاح البعثة الايرانية في اداء مهامها لخدمة الحجاج خلال مناسك حج التمتع لهذا العام، يكمن في اعداد وتنفيذ برامج مناسبة ودقيقة وتقدير الاضرار وايضا تدريب المسؤولين والحجاح، واستخدام التكنولوجيا في تطبيق البرامج المحددة، والتعامل المميز و وفق جدول زمني محدد مع القائمين علي شؤون الحج في السعودية.

واشار رئيس مؤسسة الحج والزيارة الي ان الفرق الطبية التابعة للهلال الاحمر الايرانية نفذت مهامها بمستوي راق جدا؛ بما ادي الي انخفاض نسبة الامراض بين الحجاج الايرانيين الي ادني حد، وذلك مقارنة بالعام الماضي.

انتهي ** ح ع

