رئيس مؤسسة الحج والزيارة :

اغلاق ملف الحج لهذا العام بنجاح

طهران / 16 ايلول / سبتمبر / ارنا – اعلن رئيس مؤسسة الحج والزيارة 'حميد وحيدي' عن وصول آخر قافلة للحجاج الايرانيين اليوم الاحد من السعودية الي ارض الوطن، واغلاق ملف حج التمتع بنجاح بالنسبة للزوار الايرانيين في هذا العام.

وفي تصريح للصحفيين اليوم، اكد محمدي وصول نحو 86 الف حاج ايراني الي البلاد؛ مبينا ان هؤلاء الحجاج كانوا قد توجهوا في اطار 589 قافلة الي الديار المقدسة في السعودية لاداء شعائر الحج في هذا العام.
ولفت رئيس مؤسسة الحج والزيارة الي ان اكثر من 60 بالمئة من اجمالي عدد الحجاج الايرانيين لهذا العام، تراوحت اعمارهم بين 50 و70 عاما.
كما اشار الي انخفاض عدد الوفقيات بين الحجاج الايرانيين خلال العام الحالي؛ قائلا انه للاسف توفي خلال العام الحالي 10 حجاج بسبب الشيخوخة فيما بلغ عدد الوفيات بين الحجاج الايرانيين خلال العام الماضي 30 شخصا.
واكد محمدي، ان من الاسباب الرئيسية التي ادّت الي نجاح البعثة الايرانية في اداء مهامها لخدمة الحجاج خلال مناسك حج التمتع لهذا العام، يكمن في اعداد وتنفيذ برامج مناسبة ودقيقة وتقدير الاضرار وايضا تدريب المسؤولين والحجاح، واستخدام التكنولوجيا في تطبيق البرامج المحددة، والتعامل المميز و وفق جدول زمني محدد مع القائمين علي شؤون الحج في السعودية.
واشار رئيس مؤسسة الحج والزيارة الي ان الفرق الطبية التابعة للهلال الاحمر الايرانية نفذت مهامها بمستوي راق جدا؛ بما ادي الي انخفاض نسبة الامراض بين الحجاج الايرانيين الي ادني حد، وذلك مقارنة بالعام الماضي.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

مؤسسة الحج والزيارة

اغلاق ملف الحج

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

اغلاق ملف الحج لهذا العام بنجاح

معظم المشاهدات

الحزبان الكرديان الرئيسيان ينضمان الي تحالف البناء لتشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان العراقي

الحزبان الكرديان الرئيسيان ينضمان الي تحالف البناء لتشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان العراقي

امام جمعة النجف الاشرف يحذر من الايادي الشيطانية التي تريد الايقاع بين الشعبين العراقي والايراني

امام جمعة النجف الاشرف يحذر من الايادي الشيطانية التي تريد الايقاع بين الشعبين العراقي والايراني

لاريجاني يهنيء انتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد

لاريجاني يهنيء انتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد

وزارة الامن : افشال مخطط لتهریب العملة الصعبة الي خارج البلاد

وزارة الامن : افشال مخطط لتهریب العملة الصعبة الي خارج البلاد

الخارجیة الایرانیة تهنئ الشعب العراقی بانتخاب رئیس البرلمان الجدید

الخارجیة الایرانیة تهنئ الشعب العراقی بانتخاب رئیس البرلمان الجدید

أحدث الأخبار

اغلاق ملف الحج لهذا العام بنجاح

رئيس مؤسسة الحج والزيارة :

اغلاق ملف الحج لهذا العام بنجاح

المنتخب الإيراني يحصد برونزيتين في الدوري العالمي للكاراتيه

المنتخب الإيراني يحصد برونزيتين في الدوري العالمي للكاراتيه

عبقریة السینما الإیرانیة أنها وصلت العالمیة دون مساس بالأخلاق

مخرجة فیلم وثائقی جزائریة عن السینما الإیرانیة لـ إرنا

عبقریة السینما الإیرانیة أنها وصلت العالمیة دون مساس بالأخلاق

المنتخب النسوي الإيراني للكرة الطائرة يبدأ مشواره بالفوز علي كازاخستان

الإتحاد الآسيوي للكرة الطائرة؛

المنتخب النسوي الإيراني للكرة الطائرة يبدأ مشواره بالفوز علي كازاخستان

عشاق اهل البيت (ع) ينظمون وقفة احتجاجية امام سفارة البحرين في لندن

بالتزامن مع ذكري عاشوراء الحسينية؛

عشاق اهل البيت (ع) ينظمون وقفة احتجاجية امام سفارة البحرين في لندن

موضوعات مرتبط