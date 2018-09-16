المنتخب الإيراني يحصد برونزيتين في الدوري العالمي للكاراتيه

طهران/16 أيلول/سبتمبر/إرنا- حاز المنتخب الإيراني للكاراتيه علي ميداليتين برونزيتين في إطار الدوري العالمي في ألمانيا.

وبدأت الدورة السادسة من بطولة الدوري العالمي للكاراتيه أعمالها يوم الجمعة في العاصمة الألمانية برلين، فيما اختتمت اليوم الأحد بعد إقامة منافسات التصنيف والتأهل للنهائيات بمشاركة 763 لاعب كاراتيه من 72 بلدا.
وتقلد اليوم الأحد، 'أمير مهدي زادة' الحائز علي ذهبيتين عالميتين وفضية الألعاب الآسيوية 2018 التي أقيمت مؤخرا في العاصمة الاندونيسية جاكرتا، تقلد برونزية منافسات التصنيف للوزن تحت 60 كلغم لبطولة دوري العالم للكاراتيه، بعد فوزه علي نظيره الكازاخي 'دارخان اسيدلوف' بنتيجة 5-0.
وفي منافسات التصنيف للوزن تحت 84 كلغم حصد 'ذبيح الله بورشيب' البرونزية الثانية للمنتخب الإيراني بعد فوزه علي 'آغور أكتاش' بطل العالم من منتخب الأمل التركي (للشباب والناشئة).
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المنتخب الإيراني يحصد برونزيتين في الدوري العالمي للكاراتيه

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