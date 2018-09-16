عبقریة السینما الإیرانیة أنها وصلت العالمیة دون مساس بالأخلاق

وقالت سلیمة أوهیبة، وهی مهندسة فی أنظمة تكنولوجیات الاتصال والمعلوماتیة، أنجزت فیلما وثائقیا عن السینما الإیرانیة، فی حدیث مع إرنا، 'قبل أن أذهب إلي إیران للمشاركة فی ورشة فنیة فی مهرجان 'فجر'، كنت أحمل معی صورة رسمها لی الإعلام الغربی عن بلد منغلق یسوده الخوف والتخلف، لكننی حین وطئت قدمی طهران وجدت بلدا آخر واندهشت للرقی والازدهار الذی بلغه هذا البلد، كانت صورة مخالفة تماما للصورة التی كانت لدي'.

وأضافت سلیمة أوهیبة أنها وجدت، خلال زیارتها لطهران، 'شعبا جد متحضر ومتمدن ومتفتح للغایة، علي عكس الصورة التی رسمت عنه وكرست الخوف منه ومن بلاده'، وأنه 'شعب صامد ولا یظهر تعبه رغم الصعوبات التی تعیشها إیران جراء الحصار والعقوبات، فهو شعب دائم الفرح والضحك'.

وأشادت سلیمة أوهیبة بالمستوي الثقافی والفنی الذی وصلت إلیه إیران، خاصة فی مجال السینما، موضحة أن اهتمامها بالسینما الإیرانیة جاء من اهتمامها بالأفلام الدینیة الإیرانیة، مثل فیلم 'محمد رسول الله' (صلي الله علیه وسلم).

وأضافت سلیمة أوهیبة أن عبقریة السینما الإیرانیة أنها وصلت العالمیة دون المساس بالأخلاق، 'فعلي الرغم مما قد یعتبر لدي سینما أخري قیودا مثل ضرورة الحجاب ومنع الكحول واللقطات الجنسیة والرقص، وهی أمور اعتمدت علیها السینما الغربیة كثیرا فی الرواج والشهرة، إلا أن إیران رغم هذه الحدود التی تفرضها عقیدة البلد، إلا أنها استطاعت أن تصل إلي العالمیة بل وتفتك جوائز فی الأوسكار.

وتري السینیمائیة سلیمة أوهیبة أن سبب 'قدرة السینما الإیرانیة بلوغ هذه العالمیة أمران اثنان، الأول أن السینما الإیرانیة عریقة عراقة الفن السینمائی نفسه، فهی بدأت فی عشرینیات القرن، سنوات قلیلة جدا بعد ظهور السینما، أما الأمر الثانی فهو اهتمامها بالموضوع والرسالة الثقافیة التی تحملها كل الأفلام الإیرانیة'.

وأضافت سلیمة أوهیبة أن 'هذه الصورة التی تحملها السینما الإیرانیة هو ما شجعها علي أن تنجز فیلما وثائقیا قصیرا من 12 دقیقة عن السینما الإیرانیة للمشاركة به فی ورشة مهرجان فجر السینمائی'، مضیفة أن الموضوع 'راق كثیرا لمسؤولی المهرجان'.

وأشادت سلیمة أوهیبة بالمستوي الذی بلغه مهرجان فجر السینمائی وبالتسهیلات التی قدمت لها، علي مدي 10 أیام، من أجل التنقل والتصویر وإجراء الحوارات مع عدد من السینیمائیین الإیرانیین مثل مدیر المهرجان رضا میر كریمی، والمخرج نادر طالبی زاده وكاتبة السیناریو والممثلة فاطمة معتمد آریا الذین تحدثوا إلیها بكل تواضع ورحابة صدر'.

كما أصرت سلیمة أوهیبة علي الحدیث عن المرأة الإیرانیة التی اجتاحت كل میادین الفن السینمائی فی إیران بجدارة وكفاءة، حیث هناك مخرجات ومصورات وكاتبات سیناریو.

انتهي**472**2041**س.ر

