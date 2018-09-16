عشاق اهل البيت (ع) ينظمون وقفة احتجاجية امام سفارة البحرين في لندن

وافاد مراسل 'ارنا' من العاصمة اللندنية ان المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية التي اطلقوا عليها عنوان 'تطبيق مبادئ عاشوراء'، اعربوا عن استنكارهم للظروف السيئة التي يفرضها النظام البحريني علي سجناء الرأي بمن فيهم الناشط 'حسن مشيما'.

كما اعلن هؤلاء المجتجون تضامنهم مع نجل حسن مشيما، 'علي مشيما' الذي بدأ منذ اكثر من اربعين يوما احتجاتجا واضرابا عن الطعام امام السفارة البحرينية في لندن؛ تعبيرا عن رفضه لسوء المعاملة والظروف الصحية المزرية التي يمرّ بها والده جراء القرارات الجائرة من قبل نظام آل خليفه.

وكان الناشط البحريني المحتج (علي مشيما) قد صرح الاسبوع الماضي للصحفيين بأنه فقد 16 كلغم من وزنه خلال هذا النشاط؛ معربا عن ارتياحه لقراره بالاضراب عن الطعام، ومردفا ان مجلس حقوق الانسان في جنيف يدرس حاليا ملف والده الذي نال اهتمام وسائل الاعلام الدولية بشكل جيد.

واشار مراسل 'ارنا' ايضا، الي ان عددا من اعضاء مجلس النواب البريطاني بمن فيهم 'توم برك' وجيم شانون'، و'كارولين لوكاس'، و'ايان بلكفورد'، اعربوا عن تضامنهم مع نجل السجين البحريني ايضا.

ياتي ذلك، فيما اكد مشيما ان الحكومة البريطانية لم تول اهيمة كثيرة الي مطالبه، وانما تبدي مساندة شاملة للنظام الخليفي وقد تحولت الي جزء من المشكلة التي تعصف بالشعب البحريني المظلوم بدل ان تقدم حلولا لوقف معاناته.

انتهي ** ح ع

