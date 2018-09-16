اخر دفعه من الحجاج الإيرانيين يعودون الي البلاد

طهران/16 أيلول/سبتمبر/إرنا- وصلت طائرة الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تقل اخر مجموعه من الحجاج الايرانيين الي مطار الإمام الخميني (رض) الدولي صباح اليوم الأحد ليبلغ بذلك عدد الحجاج العائدين الي الوطن 85ألفا و700 شخص.

وحسبما أفادت المنظمة الوطنية للطيران المدني، تمت إجراءات عودة الحجاج الإيرانيين عبر إجراء 316 رحلة جوية، 185 رحلة منها أجريت من قبل المنظمة الإيرانية للطيران المدني و131 رحلة أجريت عبر الخطوط الجوية السعودية.
وبلغ إجمالي عدد رحلات الإياب والذهاب للحجاج الإيرانيين 631 رحلة.
وكانت قد بدأت عمليات نقل الحجاج الإيرانيين من ايران منذ 18 تموز/يوليو (الموافق 4 ذي القعدة) وانتهت في 18 آب/أغسطس (6 ذي الحجة) عبر 315 رحلة من 19 مطارا دوليا في مختلف المحافظات الإيرانية، فيما بدأت عمليات عودة الحجاج منذ 28 أغسطس لتنتهي صباح اليوم الأحد.
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اخر دفعه من الحجاج الإيرانيين يعودون الي البلاد

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