سوريا..أكثر من 40 ألف مرشح يتنافسون علي 18478 مقعداً في المجالس المحلية

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية أكدت في بيان أن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات واتخذت الإجراءات المناسبة وأمنت جميع مستلزمات إنجاح العملية الانتخابية من صناديق الاقتراع وقرطاسية إضافة إلي تقديم سلف مالية لتأمين متطلباتها من غرف سرية ومطبوعات ومغلفات وغيرها.

ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية 88 علي مستوي المحافظات فيها 6551 مركزا انتخابيا حسب وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

وتقفل الصناديق في تمام الساعة السابعة مساء اليوم ويجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة 5 ساعات علي الأكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها ويمارس الناخب حقه بالانتخاب بموجب بطاقته الشخصية.

وتعد المجالس المحلية مؤسسات حسب المادة 125 من الدستور يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع في حين نصت المادة 132 منه علي تنظيم وحدات الإدارة المحلية والتركيز علي مبدأ اللامركزية في السلطات والمسؤوليات.

المصدر: سانا

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