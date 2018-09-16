سوريا..أكثر من 40 ألف مرشح يتنافسون علي 18478 مقعداً في المجالس المحلية

طهران /16 ايلول / سبتمبر/ ارنا - فتحت صباح الأحد مراكز الاقتراع أمام المواطنين السوريين للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في انتخابات مجالس الإدارة المحلية التي يتنافس فيها أكثر من 40 ألف مرشح علي 18478 مقعداً.

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية أكدت في بيان أن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات واتخذت الإجراءات المناسبة وأمنت جميع مستلزمات إنجاح العملية الانتخابية من صناديق الاقتراع وقرطاسية إضافة إلي تقديم سلف مالية لتأمين متطلباتها من غرف سرية ومطبوعات ومغلفات وغيرها.
ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية 88 علي مستوي المحافظات فيها 6551 مركزا انتخابيا حسب وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
وتقفل الصناديق في تمام الساعة السابعة مساء اليوم ويجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة 5 ساعات علي الأكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها ويمارس الناخب حقه بالانتخاب بموجب بطاقته الشخصية.
وتعد المجالس المحلية مؤسسات حسب المادة 125 من الدستور يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع في حين نصت المادة 132 منه علي تنظيم وحدات الإدارة المحلية والتركيز علي مبدأ اللامركزية في السلطات والمسؤوليات.
المصدر: سانا
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سوريا..أكثر من 40 ألف مرشح يتنافسون علي 18478 مقعداً في المجالس المحلية

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