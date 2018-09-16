الرئيس روحاني يهنئ المكسيك بيومها الوطني

طهران/16 أيلول/سبتمبر/إرنا- هنأ رئيس الجمهورية حجة الإسلام 'حسن روحاني' خلال رسالة بعثها اليوم الأحد، الي نظيره المكسيكي 'إنريكه بينيا نييتو'، حلول الذكري السنوية لإستقلال المكسيك معربا عن أمله بالمزيد من تعزيز التعاون بين إيران والمكسيك في شتي المجالات في ظل الطاقات المتوفرة لدي البلدين.

وتمني الرئيس روحاني في رسالته دوام الصحة والتوفيق للرئيس نييتو والسعادة والرفعة للشعب المكسيكي.
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سياسي

حسن روحاني

إنريكه بينيا نييتو

إستقلال المكسيك

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الرئيس روحاني يهنئ المكسيك بيومها الوطني

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