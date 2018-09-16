مسؤول إقتصادي في البوسنة والهرسك:

رجال الاعمال البوسنيون يرحبون بالتعاون مع إيران

بلغراد/16 أيلول/سبتمبر/إرنا- أعلن رئيس غرفة تجارة مدينة 'بيهاتش' بكانتون يونا-سانا في البوسنة والهرسك 'نيهاد شوشنيار' خلال لقائه السفير الإيراني لدي سراييفو 'محمود حيدري'، عن إستعداد وترحيب التجار البوسنيين لتعزيز التعاون الإقتصادي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وخلال هذا اللقاء الذي جري مساء أمس السبت علي هامش معرض 'الكفاءات الإقتصادية لمدينة بيهاتش'، رحب شوشنيار بتعزيز التعاون الإقتصادي بين كانتون يونا-سانا ومختلف المحافظات الإيرانية مؤكدا، ان الشركات ورجال الاعمال البوسنيين أعربوا عن ترحيبهم وحرصهم علي تعزيز التعاون الإقتصادي مع الشركات الإيرانية.
كما عبر عن أمله في مشاركة المنتجين البوسنيين في المعارض التجارية الإيرانية مضيفا: ان إيران تتمتع باقتصاد قوي ومستقر وفرص جيدة للتعاون.
ومن جانبه، قال السفير الإيراني في سراييفو، ان إيران لديها الكثير من المجالات للتعاون بما في ذلك المجال الإقتصادي وان الشركات الإيرانية راغبة في تصدير منتجاتها الي البوسنة والهرسك وترحب بتعزيز التعاون مع نظيراتها في البوسنة.
كما أشار الي إقامة بعض المعارض الإقتصادية في إيران قائلا: في غضون الأشهر المقبلة ستقام معارض للكفاءات الصناعية الإيرانية ومعرض للنقل ومعرض لمنتجات الشركات القائمة علي المعرفة ومعرض للأدوية والمعدات الطبية الإيرانية، معربا عن أمله بان تشارك الشركات البوسنية في هذه المعارض.
إنتهي**أ م د** 1718



برچسب ها

اقتصاد

البوسنة والهرسك

بلغراد

بيهاتش

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

رجال الاعمال البوسنيون يرحبون بالتعاون مع إيران

معظم المشاهدات

امام جمعة النجف الاشرف يحذر من الايادي الشيطانية التي تريد الايقاع بين الشعبين العراقي والايراني

امام جمعة النجف الاشرف يحذر من الايادي الشيطانية التي تريد الايقاع بين الشعبين العراقي والايراني

الحزبان الكرديان الرئيسيان ينضمان الي تحالف البناء لتشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان العراقي

الحزبان الكرديان الرئيسيان ينضمان الي تحالف البناء لتشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان العراقي

لاريجاني يهنيء انتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد

لاريجاني يهنيء انتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد

الخارجیة الایرانیة تهنئ الشعب العراقی بانتخاب رئیس البرلمان الجدید

الخارجیة الایرانیة تهنئ الشعب العراقی بانتخاب رئیس البرلمان الجدید

علي فرنسا القيام بإجراءات جادة للحفاظ علي الأماكن الدبلوماسية الايرانية

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية:

علي فرنسا القيام بإجراءات جادة للحفاظ علي الأماكن الدبلوماسية الايرانية

أحدث الأخبار

الرئيس روحاني يهنئ المكسيك بيومها الوطني

الرئيس روحاني يهنئ المكسيك بيومها الوطني

رجال الاعمال البوسنيون يرحبون بالتعاون مع إيران

مسؤول إقتصادي في البوسنة والهرسك:

رجال الاعمال البوسنيون يرحبون بالتعاون مع إيران

قائد سلاح البر للجيش: لا يهدد البلد أي خطر

قائد سلاح البر للجيش: لا يهدد البلد أي خطر

تصدير3.1 مليون طن منتجات فولاذية ايرانية خلال 5 اشهر

تصدير3.1 مليون طن منتجات فولاذية ايرانية خلال 5 اشهر

اصدار حكم بالسجن علي جاسوس فی مشهد

اصدار حكم بالسجن علي جاسوس فی مشهد

موضوعات مرتبط