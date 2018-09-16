رجال الاعمال البوسنيون يرحبون بالتعاون مع إيران

وخلال هذا اللقاء الذي جري مساء أمس السبت علي هامش معرض 'الكفاءات الإقتصادية لمدينة بيهاتش'، رحب شوشنيار بتعزيز التعاون الإقتصادي بين كانتون يونا-سانا ومختلف المحافظات الإيرانية مؤكدا، ان الشركات ورجال الاعمال البوسنيين أعربوا عن ترحيبهم وحرصهم علي تعزيز التعاون الإقتصادي مع الشركات الإيرانية.

كما عبر عن أمله في مشاركة المنتجين البوسنيين في المعارض التجارية الإيرانية مضيفا: ان إيران تتمتع باقتصاد قوي ومستقر وفرص جيدة للتعاون.

ومن جانبه، قال السفير الإيراني في سراييفو، ان إيران لديها الكثير من المجالات للتعاون بما في ذلك المجال الإقتصادي وان الشركات الإيرانية راغبة في تصدير منتجاتها الي البوسنة والهرسك وترحب بتعزيز التعاون مع نظيراتها في البوسنة.

كما أشار الي إقامة بعض المعارض الإقتصادية في إيران قائلا: في غضون الأشهر المقبلة ستقام معارض للكفاءات الصناعية الإيرانية ومعرض للنقل ومعرض لمنتجات الشركات القائمة علي المعرفة ومعرض للأدوية والمعدات الطبية الإيرانية، معربا عن أمله بان تشارك الشركات البوسنية في هذه المعارض.

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