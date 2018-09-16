تصدير3.1 مليون طن منتجات فولاذية ايرانية خلال 5 اشهر

وقامت تسعة مصانع انتاج الفولاذ في ايران بتصدير هذه الكميه وهي مصنع «مباركَة» في محافظة إصفهان ومصنع هرمزكان ومصنع صبا و مصنع صهر الحديد الواقع في محافظة اصفهان ومصانع صهر الحديد في محافظة آذربايجان و محافظة خراسان ومصنع الفولاذ الخليط ومصنع فولاد محافظة خوزستان ومصنع فولاذ اوكسين ومصنع «كاوَه».

وتَصدَّرَ مصنع خوزستان لانتاج الفولاذ قائمة التصدير الايراني خلال الفترة من مارس حتي يوليو 2018.

وبصفة عامة تجاوزت نسبة تصدير ايران للفولاذ ابتداء من21 مارس 2017 حتي 21 مارس هذا العام 9ملايين طن ومن المتوقع أن تبلغ النسبة 11 مليون طن.

وتحتل ايران حالياً الرتبة 13 بين 65 دولة مصدرة للفولاذ في العالم وبناء علي الخطة العشرينية من المتوقع أن تبلغ ايران المركز السابع عالمياً في انتاج الفولاذ بانتاج 55 مليون طن.

انتهي** ع ج** 1718

