قائد سلاح البر للجيش: لا يهدد البلد أي خطر

وتابع حيدري اليوم الأحد في تصريح للمراسلين، علي هامش تفقده الوحدات القتالية للواء 'الشهيد البطل 316 المدرع' بمحافظة همدان (غرب): هذا بالطبع لا يعني الغفلة عن مبدأ الجهوزية لأنه وفقا لأمر سماحة القائد العام للقوات المسلحة، 'علي القوات المسلحة أن تتصور نفسها دوما في متاريس الحرب.

وتابع بالقول، ان الجهوزية الدفاعية والقتالية للجيش وصلت الي حد من الإستعداد للردع، بحيث أخذ أعداء الجمهورية الإسلامية يتشبثون اليوم بذرائع أخري غير عسكرية.

وأضاف حيدري، ان معدات قوات سلاح البر للجيش الإيراني محلية الصنع مئة بالمئة تنتجها هي بنفسها أو تستخدم معدات تنتجها وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية الأخري، وهي لا تعتمد علي البلدان الأجنبية علي الإطلاق.

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