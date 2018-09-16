السفارة الامريكية نفت إجراء لقاء بين اللواء سليماني ومبعوث الرئيس الأمريكي

طهران/16ايلول/سبتمبر/إرنا – نفت السفارة الامريكية في بغداد اليوم الأحد النبأ الذي نشرته صحيفة كويتية عن لقاء جمع بين مبعوث الرئيس الأمريكي مك غورك الي العراق وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني.

وجاء علي الحساب الرسمي لموقع سفارة الولايات المتحدة في بغداد علي تويتر نقلاً عن شارلز كول المتحدث باسم السفارة: إنّ السفارة الأمريكية تنفي إجراء أي لقاء بين مبعوث الرئيس الامريكي وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني.
وكانت صحيفة «الجريدة» الكويتية نقلت عن مصدر مجهول زعمه بأن اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التقي سرّاً بمبعوث الرئيس الأمريكي مك غورك في بغداد للتوصل الي صيغة موحدة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة والحد من التوتر الثنائي بين البلدين في العراق.
وقالت هذه المصادر أنّ هذا اللقاء تم بطلب من مبعوث الرئيس الأمريكي الذي قال ان الجانب الامريكي لا علاقه له في عمليه احراق القنصلية الايرانية في البصرة.
واضافت ان مك غورك قال ان البلدين يجب ان يضعا خلافاتهما جانبا (في العراق) وان يتعاونا لدعم الحكومة الجديدة فيه.
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السفارة الامريكية نفت إجراء لقاء بين اللواء سليماني ومبعوث الرئيس الأمريكي

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