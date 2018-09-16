سخرية من ملياردير إماراتي زعم أن بلده أقدم من المسيح ‎

طهران /16 ايلول / سبتمبر / ارنا -زعم الملياردير الإماراتي خلف الحبتور، أن تاريخ بلده يعود إلي آلاف السنين، وأنه أقدم من المسيح عليه السلام.

الحبتور، وخلال فيديو نشره لزيارته إلي متحف اللوفر في أبو ظبي، قال إن الشيء الجميل في المتحف هو وجود آثار من 'جزرنا'.
وتابع: 'تاريخ دولة الإمارات ليس من 1971 فقط، تاريخنا من آلاف السنين، من قبل سيدنا المسيح عليه السلام'.
ودعا الحبتور جميع المواطنين إلي زيارة متحف اللوفر، الذي 'يرفع الرأس'، بحسب قوله.
وسخر ناشطون من الحبتور، قائلين إن تصريحه ينافس في مجال 'الأكثر طرافة' من بين الروايات الإماراتية التي تسعي إلي خلق تاريخ قديم للدولة.
وخلال الشهور الماضية، دأبت وسائل الإعلام الإماراتية علي نشر تقارير عن آثار زعمت أنها وجدت في الإمارات، تعود إلي آلاف السنين.
المصدر : عربي 21
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الملياردير الإماراتي خلف الحبتور

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سخرية من ملياردير إماراتي زعم أن بلده أقدم من المسيح ‎

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