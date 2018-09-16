اهالي البصرة ينددون بالاعتداء علي القنصلية الايرانية

البصرة / 16 ايلول / سبتمبر /ارنا-
نظم اهالي مدينة البصرة جنوب العراق يوم امس السبت مسيرة حاشدة نددوا فيها بالاعتداء علي القنصلية الايرانية والمؤسسات الحكومية ومقرات الحشد الشعبي في المدينة خلال الفترة الاخيرة.

ودان المشاركون في المسيرة الاعمال التخريبية التي قام بها عدد من المندسين في التظاهرات الاخيرة في البصرة واعتبروها خدمة لاميركا والسعودية لاثارة الخلاف والشقاق بين الشعبين الايراني والعراقي.
وحمل المشاركون في المسيرة علمي ايران والعراق وكذلك اعلام مختلف مكونات الحشد الشعبي ورددوا شعارات من ضمنها 'كلا كلا اميركا' و'الموت لاميركا و'الموت لاسرائيل'، واكدوا ضرورة يقظة الحكومة والشعب العراقي تجاه مؤامرات وتدخلات اميركا في العراق.
كما اكدوا علي ضرورة العمل بتوجيهات المرجعية العليا بشان تشكيل الحكومة الجديدة في العراق.
وتحدث عدد من الخطباء في نهاية هذه المسيرة حيث تمحورت كلماتهم حول ادانة السياسات الاميركية في العراق والمنطقة والمناهضة للجمهورية الاسلامية الايرانية.
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اهالي البصرة ينددون بالاعتداء علي القنصلية الايرانية

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