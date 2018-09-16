مسؤول تركي يقترح تاسيس بنك مشترك لتطوير العلاقات مع ايران

وفي مقال كتبه في صحيفة 'دنيا' اشار كيلر الي المحادثات التي جرت اخيرا في طهران خلال اجتماع القمة الثلاثية بين ايران وروسيا وتركيا واعتبر تاسيس بنك مشترك بانه يشكل حلقة مكملة للعلاقات الايرانية التركية وقال، انه علي هامش الاجتماع اكد محافظ البنك المركزي الايراني ايضا علي انجاز المعاملات بالعملة الوطنية وحذف الدولار من التبادل التجاري بين الدول الثلاث.

واشار الي ترحيب المستثمرين والتجار ورجال الاعمال والمصدرين والمستوردين الاتراك لمقترح تاسيس بنك مشترك وكذلك التجارة بالعملة الوطنية بين البلدين وقال، ان ايران وتركيا تربطهما علاقات عريقة ومنها التجارية تعود لمئات الاعوام وان فرض الحظر علي ايران يؤثر علي تركيا اكثر من اي دولة اخري.

انتهي ** 2342

