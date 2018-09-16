مسؤول تركي يقترح تاسيس بنك مشترك لتطوير العلاقات مع ايران

انقرة / 16 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اقترح رئيس مجلس العلاقات التجارية التركية الايرانية اميد كيلر تاسيس بنك مشترك لانجاز المعاملات والتجارة بين البلدين لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والاتفاق علي التجارة بالعملة الوطنية.

وفي مقال كتبه في صحيفة 'دنيا' اشار كيلر الي المحادثات التي جرت اخيرا في طهران خلال اجتماع القمة الثلاثية بين ايران وروسيا وتركيا واعتبر تاسيس بنك مشترك بانه يشكل حلقة مكملة للعلاقات الايرانية التركية وقال، انه علي هامش الاجتماع اكد محافظ البنك المركزي الايراني ايضا علي انجاز المعاملات بالعملة الوطنية وحذف الدولار من التبادل التجاري بين الدول الثلاث.
واشار الي ترحيب المستثمرين والتجار ورجال الاعمال والمصدرين والمستوردين الاتراك لمقترح تاسيس بنك مشترك وكذلك التجارة بالعملة الوطنية بين البلدين وقال، ان ايران وتركيا تربطهما علاقات عريقة ومنها التجارية تعود لمئات الاعوام وان فرض الحظر علي ايران يؤثر علي تركيا اكثر من اي دولة اخري.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

ايران

تركيا

بنك مشترك

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مسؤول تركي يقترح تاسيس بنك مشترك لتطوير العلاقات مع ايران

معظم المشاهدات

امام جمعة النجف الاشرف يحذر من الايادي الشيطانية التي تريد الايقاع بين الشعبين العراقي والايراني

امام جمعة النجف الاشرف يحذر من الايادي الشيطانية التي تريد الايقاع بين الشعبين العراقي والايراني

لاريجاني يهنيء انتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد

لاريجاني يهنيء انتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد

الخارجیة الایرانیة تهنئ الشعب العراقی بانتخاب رئیس البرلمان الجدید

الخارجیة الایرانیة تهنئ الشعب العراقی بانتخاب رئیس البرلمان الجدید

علي فرنسا القيام بإجراءات جادة للحفاظ علي الأماكن الدبلوماسية الايرانية

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية:

علي فرنسا القيام بإجراءات جادة للحفاظ علي الأماكن الدبلوماسية الايرانية

هبوط اول طائرة ركاب في محافظة البرز غرب طهران

هبوط اول طائرة ركاب في محافظة البرز غرب طهران

أحدث الأخبار

اهالي البصرة ينددون بالاعتداء علي القنصلية الايرانية

اهالي البصرة ينددون بالاعتداء علي القنصلية الايرانية

هزة ارضية بقوة 4 ريختر تضرب جنوب ايران

هزة ارضية بقوة 4 ريختر تضرب جنوب ايران

مسؤول تركي يقترح تاسيس بنك مشترك لتطوير العلاقات مع ايران

مسؤول تركي يقترح تاسيس بنك مشترك لتطوير العلاقات مع ايران

ايران تدعو لمتابعة اوضاع لاجئين سجناء احرقوا انفسهم في فييينا

ايران تدعو لمتابعة اوضاع لاجئين سجناء احرقوا انفسهم في فييينا

ناشطون فی شبكات التواصل الاجتماعی بالعراق یعلنون تضامنهم مع ایران

ناشطون فی شبكات التواصل الاجتماعی بالعراق یعلنون تضامنهم مع ایران

موضوعات مرتبط