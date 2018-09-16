ناشطون في شبكات التواصل الاجتماعي بالعراق يعلنون تضامنهم مع ايران

بغداد / 16 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اعلنت مجموعة من الناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي في العراق السبت تضامنها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وخلال لقائهم السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي دان هؤلاء الناشطون الاعتداء علي القنصلية الايرانية في البصرة خلال احداث الشغب التي جرت في الاسبوع الماضي، واعتبروه عملا قام به مغرر بهم ولا يمتون بصلة لرؤية ونهج اهالي البصرة وسائر مناطق العراق.
وادان هؤلاء الاعتداء علي القنصلية الايرانية، واعتبروا مزاولة النشاط في الاجواء الافتراضية والاعلامية بانها من افضل السبل لمواجهة الذين يسعون لاثارة الشقاق بين الشعبين الايراني والعراقي.
من جانبه اكد السفير الايراني في بغداد علي متانة العلاقات بين حكومتي وشعبي ايران والعراق وقال، ان هذه العلاقات تحظي بجذور تاريخية وثقافية عميقة بحيث لن تتاثر بمثل هذه الممارسات المشبوهة.
يذكر انه خلال الايام الاخيرة زارت وفود من مختلف الفئات الشعبية وشخصيات ورؤساء عشائر من مختلف مناطق العراق، السفارة الايرانية في بغداد او القنصلية الايرانية في البصرة، حيث اعربوا عن شجبهم للاعتداء علي القتصلية الايرانية في البصرة وحرقها وكذلك اعلنوا تضامنهم مع الحكومة والشعب الايراني.
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ناشطون في شبكات التواصل الاجتماعي بالعراق يعلنون تضامنهم مع ايران

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