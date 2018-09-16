شاحنة تصدم 15 من المشاركین فی مراسم العزاء الحسینی شمال شرق ایران

وقال هادی عباس آبادی فی تصریح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' ان هذه الشاحنة التی كانت تمر عصر السبت من قریة طبس قد صدمت المشاركین فی مراسم العزاء فی ذكري استشهاد الامام ابی عبدالله الحسین (ع).

واضاف، انه فور وقوع الحادث حضرت فرق الاسعاف وتم نقل 11 مصابا بسیارات المواطنین الي المستشفي فیما تم نقل الاربعة الاخرین بمروحیة وسیارات اسعاف الي مستشفي 'الشهید بهشتی' فی مدینة سبزوار.

واشار الي ان حالة اثنین من المصابین حرجة واضاف، ان السبب فی الحادث قید التحقیق حالیا.

وتقع مدینة سبزوار علي بعد 230 كم الي الغرب من مدینة مشهد مركز محافظة خراسان الرضویة (شمال شرق ایران) و 660 كم الي الشرق من العاصمة طهران.

انتهي ** 2342

