ایران تفوز علي كوبا فی بطولة العالم للكرة الطائرة

وفی هذه المباراة التی جرت فی مدینة فارنا البلغاریة خسرت ایران الشوط الاول 25-17 الا انها فازت فی الاشواط الثلاثة التالیة بنتائج 25-18 و 25-22 و 25-19 .

وهذا هو الفوز الثالث علي التوالی لایران اذ كانت قد تغلبت من قبل علي بورتوریكو 3-0 علي بلغاریا 3-0 لیبلغ رصیدها 9 نقاط فی صدارة المجموعة موقتا قبل انتهاء مباراة بولندا وفنلندا.

وتقام بطولة العالم بالكرة الطائرة باستضافة بلغاریا وایطالیا حیث تلعب ایران فی الدور التمهیدی ضمن المجموعة 'D' الي جانب بورتوریكو وبلغاریا وكوبا وبولندا وفنلندا.

وتلتقی ایران مع بولندا بعد غد الاثنین ومن ثم فنلندا یوم الثلاثاء.

انتهي ** 2342

