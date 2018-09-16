ایران تفوز علي كوبا فی بطولة العالم للكرة الطائرة

طهران / 15 ایلول / سبتمبر /ارنا-
حقق المنتخب الوطنی الایرانی بالكرة الطائرة فوزا مستحقا علي نظیره الكوبی 3-1 فی اطار بطولة العالم بالكرة الطائرة وتصدر المجموعة 'D' موقتا قبل لقاء بولندا وفنلندا.

وفی هذه المباراة التی جرت فی مدینة فارنا البلغاریة خسرت ایران الشوط الاول 25-17 الا انها فازت فی الاشواط الثلاثة التالیة بنتائج 25-18 و 25-22 و 25-19 .
وهذا هو الفوز الثالث علي التوالی لایران اذ كانت قد تغلبت من قبل علي بورتوریكو 3-0 علي بلغاریا 3-0 لیبلغ رصیدها 9 نقاط فی صدارة المجموعة موقتا قبل انتهاء مباراة بولندا وفنلندا.
وتقام بطولة العالم بالكرة الطائرة باستضافة بلغاریا وایطالیا حیث تلعب ایران فی الدور التمهیدی ضمن المجموعة 'D' الي جانب بورتوریكو وبلغاریا وكوبا وبولندا وفنلندا.
وتلتقی ایران مع بولندا بعد غد الاثنین ومن ثم فنلندا یوم الثلاثاء.
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ایران تفوز علي كوبا فی بطولة العالم للكرة الطائرة

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