اعضاء منظمة بدر يعبرون عن شكرهم لايران

طهران/ 15 ايلول / سبتمبر- التقي جمع من اعضاء منظمة بدر وممثلي هذه المنظمة في البرلمان العراقي، التقوا اليوم السبت سفير الجمهورية الاسلامية لدي بغداد 'ايرج مسجدي' واعلنوا دعمهم للدعم الذي قدمته ايران حكومة وشعبا للعراق في مجال مكافحة الارهاب.

وادان اعضاء منظمة بدر الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الايرانية في البصرة واكدوا ان ممارسات العنف ومهاجمة المراكز الحكومية وتلك التابعة للحشد الشعبي والقنصليات تمت علي ايدي بعض المندسين ولاعلاقة لاهالي البصرة في ذلك بتاتا من حيث ان الاهالي وعلي مدي عدة اشهر طرحوا مطالبهم في اطار سلمي بعيدا عن اي عنف.
من جانبه قال السفير مسجدي ان الهجوم الذي شنه بعض المغرر بهم علي القنصلية الايرانية في البصرة هو اجراء قام به اعداء البلدين للمساس بالعلاقات بينهما.
واشار الي القواسم المشتركة بين الشعبين قائلا ان مايقوم به الاعداء من اجراءات تخريبية لايمكن ان يؤثر علي علاقات البلدين.
وتم خلال اللقاء بحث قضايا العراق والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي.
انتهي**س.ر



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اعضاء منظمة بدر يعبرون عن شكرهم لايران

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