ايران تشارك في معرض جايتكس للحواسيب والالكترونيات

وسينطلق معرض جايتكس في 14 اكتوبر -تشرين الاول القادم حتي ال 18 منه بمشاركة شركات من مختلف دول العالم حيث ستعرض احدث التقنيات الرقمية واجهزة الاتصالات والحواسيب .

وقال 'مهدي فقيهي' ان الجناح الايراني سيضم شركات معرفية واخري مدعومة من غرف التجارة والصناعات والمناجم والزراعة.

واضاف فقيهي ان التعاون مع دول المنطقة يعد اولوية بحد ذاته مؤكدا ضرورة اغتنام مثل هذه الفرص لتعزيز التعاون مع الشركات المشاركة ودول العالم.

وجايتكس هو معرض تجاري سنوي للحواسيب والإلكترونيات يقام كل عام في قاعات مركز دبي التجاري العالمي، ويزوره أكثر من 120,000 شخص من مختلف دول العالم.

وبدأ المعرض في عام 1996، ومن ثم أصبح من أهم المعارض التقنية التي تقام في العالم وبالخصوص دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويستقطب المعرض الكثير من الزوار وبالذات من مختصي تقنية المعلومات من أكثر من 144 دولة حول العالم.

انتهي**س.ر

