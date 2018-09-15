وزارة الامن : افشال مخطط لتهریب العملة الصعبة الي خارج البلاد

واكد البیان ان القوات المنتسبة الي وزارة الامن لدي محافظتی فارس وهرمزكان (جنوب)، وفی سیاق حمایة سیاسات الاقتصاد المقاوم والحؤول دون كافة التحركات الرامیة الي المساس بالنظام الاقتصادی فی البلاد، تمكنوا من القبض علي 18 شخصا من متزعمین واعضاء ناشطین فی مخطط هرمی احتیالی جدید بعنوان 'فایننشیال'، واحالتهم الي الجهات القضائیة.

واوضح البیان ان هؤلاء الاشخاص قاموا بالاحتیال علي الآخرین واستقطاب رؤوس اموالهم، وایضا تشكیل هیاكل تنظیمیة هرمیة وتحویل مبالغ ملحوظة من العملة الصعبة بواسطة مراكز للصرافة غیر مصرحة قانونیا او بشكل مباشر الي خارج البلاد.

ودعت وزارة الامن ابناء الشعب الایرانی الشریف الي توخي الحیطة والحذر فی التعامل الاستثماری مع المخططات الهرمیة والتحری جیدا فی هذا الخصوص لعدم الوقوع فی شبك احتیالاتها الجدیدة؛ وفی حال العثور علي ای نشاط مشبوه وغیر قانونی ابلاغ وزارة الامن بذلك.

كما حذر البیان الصادر عن وزارة الامن، 'الانتهازیین' من ممارسة تحركات غیر قانونیة؛ مؤكدا ان الوزراة ترصد هذه الاجراءات وسترد علیها بشكل حازم.

انتهي ** ح ع

