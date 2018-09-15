الخارجية الإيرانية تتابع خبر اعتقال طالب إيراني في أستراليا

وفي حديث للمراسلين وردا علي سؤال حول اعتقال طالب جامعي إيراني في ولاية كوئينزلاند الأسترالية بتهمة إرسال بعض المعدات العسكرية الأميركية الي إيران قال قاسمي، 'لم نتلق لحد الآن اي خبر حول هذا الموضوع من أي جهة رسمية باستثناء ما تداولته بعض المواقع الالكترونية'.

وتابع بالقول، سنعلن عن الموضوع ونتيجة المتابعات بعد الاطلاع عليه من الجهات الرسمية.

وفيما أكد ان سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة علي الدفاع عن حقوق الإيرانيين في مختلف انحاء العالم، قال المتحدث باسم الخارجية 'اننا سنبذل قصاري جهودنا للتأكد من صحة هذا الخبر والإجراءات الملزم اتخاذها.

ولفت قاسمي، 'ان تصرفات اميركا الايذائية وغيرالقانونية وإلانتقائية والمسيسة والمغرضة ليست بجديدة'.

وتابع بالقول، 'سبق وتم توجيه تهم خاوية الي المواطنين الإيرانيين وهي قيد المتابعة'.

إنتهي**أ م د**س.ر

