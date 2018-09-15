المتهمون باغتيال خطيب الجماعة في مهاباد بانتظار تحديد تاريخ المحكمة

طهران / 15 ايلول / سبتمبر / ارنا – قال 'سيد محمود عليزادة طباطبائي' وهو محامي الدفاع عن المتهمين في ملف اغتيال 'ماموستا عبد الرحيم تينا' خطيب مسجد 'الخلفاء الراشدين' في مدينة مهاباد (شمال غرب)، قال ان هؤلاء المتهمين ينتظرون حاليا تحديد تاريخ المحاكمة من قبل الشعبة الـ 15 لمحكمة الثورة الاسلامية.

وفي تصريح لمراسل 'ارنا'، اشار طباطبائي الي آخر المستجدات بشأن اغتيال عبد الرحيم تينا خطيب مسجد خلفاء الراشدين؛ مبينا ان ملف هذا الحادث يعود الي العام 2008 ويضم 7 اشخاص كانوا قد ادينوا باتهام 'المحاربة والعمالة لتيارات سلفية'، وقد صدر حكم الاعدام ضدهم من قبل الشعبة الـ 28 لمحكمة الثورة الاسلامية، لكن المحكمة العليا نقضت هذا الحكم.
واردف المحامي طباطبائي قائلا ان ملف هؤلاء المتهمين احيل، بعد نقض الحكم الصادر من قبل المحكمة العليا، الي الشعبة الـ 15 من محكمة الثورة الاسلامية لاعادة التحقيق فيه.
يذكر ان 'ماموستا عبدالرحيم تينا' خطيب مسجد الخلفاء الراشدين في مدينة مهاباد كان قد اغتيل واستشهد علي يد عناصر منتسبة الي جماعات سلفية و وهابية خلال العام 2008.
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المتهمون باغتيال خطيب الجماعة في مهاباد بانتظار تحديد تاريخ المحكمة

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