المتهمون باغتيال خطيب الجماعة في مهاباد بانتظار تحديد تاريخ المحكمة

وفي تصريح لمراسل 'ارنا'، اشار طباطبائي الي آخر المستجدات بشأن اغتيال عبد الرحيم تينا خطيب مسجد خلفاء الراشدين؛ مبينا ان ملف هذا الحادث يعود الي العام 2008 ويضم 7 اشخاص كانوا قد ادينوا باتهام 'المحاربة والعمالة لتيارات سلفية'، وقد صدر حكم الاعدام ضدهم من قبل الشعبة الـ 28 لمحكمة الثورة الاسلامية، لكن المحكمة العليا نقضت هذا الحكم.

واردف المحامي طباطبائي قائلا ان ملف هؤلاء المتهمين احيل، بعد نقض الحكم الصادر من قبل المحكمة العليا، الي الشعبة الـ 15 من محكمة الثورة الاسلامية لاعادة التحقيق فيه.

يذكر ان 'ماموستا عبدالرحيم تينا' خطيب مسجد الخلفاء الراشدين في مدينة مهاباد كان قد اغتيل واستشهد علي يد عناصر منتسبة الي جماعات سلفية و وهابية خلال العام 2008.

انتهي * ح ع

