تفكيك عصابتين لتهريب المخدرات بمحافظة كرمان وسط البلاد

كرمان/15ايلول/سبمتبر- اعلن مدعي المحاكم العامة والثورية في محافظة كرمان (وسط البلاد) دادخدا سالاري عن تفكيك عصابتين دوليتين لتهريب المخدرات وضبط اكثر من طن و300 كيلوغرام من انواع المخدرات في هذه المحافظة.

واضاف دادخدا سالاري في تصريح له اليوم السبت انه تم اعتقال احد الرعايا الافغان وهو زعيم عصابات تهريب المخدرات خلال العملية.
وقال ان القوات الامنية استهدفت عصابتين لتهريب المخدرات دخلتا الي البلاد عبر الحدود الشرقية بعد انجاز عملية رصد واجراءات استخبارية الامر الذي حال دون نقل هذه المخدرات الي داخل البلاد وتوزيعها.
واضاف انه تم كشف وضبط اكثر من طن من مادة الافيون و128 كيلوغراما من مادة الهيرويين و293 كيلوغراما من مادة الحشيش خلال عمليتين منفصلتين ضد هاتين العصابتين اضافة الي ضبط قطع سلاح ومقادير من العتاد وسيارات بلمهربين في الايام الاخيرة.
انتهي**2018**س.ر



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اجتماعي

تفكيك عصابتين للمخدرات

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تفكيك عصابتين لتهريب المخدرات بمحافظة كرمان وسط البلاد

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