كاهن زردشتي:الدفاع عن المظلوم وراء إحترام أتباع الديانة الزرادشتية للإمام الحسين (ع)

وتابع كاووسيان زادة اليوم السبت في حديث لمراسل إرنا، ان الحب والولاء الخاص الذي يبديه أتباع الديانة الزرادشتية للإمام الحسين عليه السلام يتجذر في عمق التاريخ .

واوضح، 'من يضحي بالنفس والنفيس دفاعا عن المظلوم وألاهداف الإلهية' يستحق كل احترام وتقدير وهذا ما تجلي تماما في شخصية الإمام الحسين عليه السلام.

و أكد هذا العالم الديني أهمية الحفاظ علي الوحدة بين الإيرانيين مؤكدا ان محافظة يزد تعد رمز التعايش السلمي بين أتباع مختلف الديانات بما في ذلك الزرادشتيين والمسلمين واليهود حيث يعيشون جنبا الي جنب في أجواء يسودها الهدوء والاحترام.

ويبلغ عدد سكان محافظة يزد، مليون و138 ألف نسمة شخص؛ مايقارب من 6 آلاف منهم من أتباع الديانة الزرادشتية ويعيش معظمهم في مدن يزد وتفت وأردكان وميبد.

ويقدر عدد أتباع الزرادشتية في العالم مابين 150 و200 ألف شخص يعيش نحو 30 ألف شخص منهم في إيران.

وللطائفة الزردشتية ممثل في مجلس الشوري الإسلامي ، ويضم المجلس البلدي بمدينة يزد الذي يتكون من 11 شخصا، عضوا من أتباع الديانة الزرادشتية.

إنتهي**أ م د**س.ر

