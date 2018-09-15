كاهن زردشتي:الدفاع عن المظلوم وراء إحترام أتباع الديانة الزرادشتية للإمام الحسين (ع)

يزد/15 أيلول/سبتمبر/إرنا- قال الكاهن الزردشتي (عالم دين) 'رستم كاووسيان زادة' في محافظة يزد (وسط)، ان الدفاع عن المظلوم والحق والحقيقة وراء الاحترام الذي يوليه اتباع الديانة الزرادشتية في ايران وفي مختلف انحاء العالم للامام الثالث للشيعة الإمام الحسين عليه السلام .

وتابع كاووسيان زادة اليوم السبت في حديث لمراسل إرنا، ان الحب والولاء الخاص الذي يبديه أتباع الديانة الزرادشتية للإمام الحسين عليه السلام يتجذر في عمق التاريخ .
واوضح، 'من يضحي بالنفس والنفيس دفاعا عن المظلوم وألاهداف الإلهية' يستحق كل احترام وتقدير وهذا ما تجلي تماما في شخصية الإمام الحسين عليه السلام.
و أكد هذا العالم الديني أهمية الحفاظ علي الوحدة بين الإيرانيين مؤكدا ان محافظة يزد تعد رمز التعايش السلمي بين أتباع مختلف الديانات بما في ذلك الزرادشتيين والمسلمين واليهود حيث يعيشون جنبا الي جنب في أجواء يسودها الهدوء والاحترام.
ويبلغ عدد سكان محافظة يزد، مليون و138 ألف نسمة شخص؛ مايقارب من 6 آلاف منهم من أتباع الديانة الزرادشتية ويعيش معظمهم في مدن يزد وتفت وأردكان وميبد.
ويقدر عدد أتباع الزرادشتية في العالم مابين 150 و200 ألف شخص يعيش نحو 30 ألف شخص منهم في إيران.
وللطائفة الزردشتية ممثل في مجلس الشوري الإسلامي ، ويضم المجلس البلدي بمدينة يزد الذي يتكون من 11 شخصا، عضوا من أتباع الديانة الزرادشتية.
إنتهي**أ م د**س.ر



برچسب ها

فرهنگي

الإمام الحسين عليه السلام

الديانة الزرادشتية

يزد

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

كاهن زردشتي:الدفاع عن المظلوم وراء إحترام أتباع الديانة الزرادشتية للإمام الحسين (ع)

معظم المشاهدات

امیركا والسعودیة وراء حرق القنصلیة الایرانیة فی البصرة

خطیب صلاة الجمعة بطهران:

امیركا والسعودیة وراء حرق القنصلیة الایرانیة فی البصرة

امام جمعة النجف الاشرف يحذر من الايادي الشيطانية التي تريد الايقاع بين الشعبين العراقي والايراني

امام جمعة النجف الاشرف يحذر من الايادي الشيطانية التي تريد الايقاع بين الشعبين العراقي والايراني

قاسمي لم يؤكد نبأ تعيين حميرا ريغي سفيرة لايران في بروناي

قاسمي لم يؤكد نبأ تعيين حميرا ريغي سفيرة لايران في بروناي

الاتفاق النووي اتفاق دولي متعدد الاطراف وليس اتفاقا ثنائيا بين ايران واميركا

السفير الايراني في فيينا:

الاتفاق النووي اتفاق دولي متعدد الاطراف وليس اتفاقا ثنائيا بين ايران واميركا

الدفاع العراقية: عناصر مخربه وراء عمليات اثاره الفوضي في البصرة

الدفاع العراقية: عناصر مخربه وراء عمليات اثاره الفوضي في البصرة

أحدث الأخبار

انتخاب أكاديمي إيراني مساعدا لأمين عام منتدي رؤساء بلديات المدن الآسيوية

انتخاب أكاديمي إيراني مساعدا لأمين عام منتدي رؤساء بلديات المدن الآسيوية

وزارة الامن : افشال مخطط لتهریب العملة الصعبة الي خارج البلاد

وزارة الامن : افشال مخطط لتهریب العملة الصعبة الي خارج البلاد

لاريجاني يهنيء انتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد

لاريجاني يهنيء انتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد

الخارجية الإيرانية تتابع خبر اعتقال طالب إيراني في أستراليا

قاسمي:

الخارجية الإيرانية تتابع خبر اعتقال طالب إيراني في أستراليا

الخارجیة الایرانیة تهنئ الشعب العراقی بانتخاب رئیس البرلمان الجدید

الخارجیة الایرانیة تهنئ الشعب العراقی بانتخاب رئیس البرلمان الجدید

موضوعات مرتبط