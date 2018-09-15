نوبخت: تخصيص مليار دولار للحفاظ علي فرص العمل الموجودة حالياً

طهران/15ايلول /سبتمبر/إرنا – قال رئيس منظمة التخطيط والميزانية الايراني محمد باقر نوبخت اليوم السبت: إنّ الحكومة ستخصّص خمس رُزَم حماية ذات صلة بمجال فرص العمل وتعويض الخسائر التي قد تطرأ في هذا الحقل بلغت مليار دولار.

وأضاف نوبخت خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم في نطاق توفير فرص العمل في مبني منظمة التخطيط والميزانية بأنّ المنظمة أعدّت خطة شاملة لمواجهة الحظر اعتباراً من مايو هذا العام وقد تم تخصيص رُزَم حماية المستهلك وتعويض الاضرار المحتملة التي قد تلحق بفرص العمل المتوفرة للمواطنين فضلاً عن برنامج لتنظيم إدارة الأسواق.
وأفاد مساعد رئيس الجمهورية بأنّ ثمة إجتماعات تبادل أفكار ستنعقد بشكل مستمر بحضور رجال الأعمال والأكاديميين والمسؤولين وأعضاء الفريق الاقتصادي الحكومي لمواجهة تداعيات الحظر.
وقال: إنّ إحدي هذه الرُزَم الداعمة للمواطنين هي رزمة حماية الوحدات الإنتاجية والحيلولة دون تقلص نسبة الكوادر العاملة لافتاً الي وجود خطة لحقن سوق العمل ب700 الي 750 الف يد عاملة إذ أنّ في إيران يوجد حالياً 3ملايين و200 الف عاطل.
وأعلن نوبخت بأنّ الحكومة خططت لتوفير مليون فرصة عمل سنوياً فضلاً عن زيادة المشاريع الإنمائية التي ستوفر711 الف فرصة عمل للمواطنين والتي تضاعفت نسبتها خلال الفترة من 21 مارس حتي21ايلول/سبتمبر خمس مرات.
هذا وتطرق نوبخت الي الحديث عن 14 رزمة واردة في هذه الخطة الشاملة التي نظمتها الحكومة بميزانية بلغت 25 الف مليار تومان (الدولار يساوي 4200 بسعر الصرف الرسمي).
انتهي** ع ج** 1837ه90



برچسب ها

اقتصاد

نوبخت

تخطيط

فرص عمل

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

نوبخت: تخصيص مليار دولار للحفاظ علي فرص العمل الموجودة حالياً

معظم المشاهدات

امیركا والسعودیة وراء حرق القنصلیة الایرانیة فی البصرة

خطیب صلاة الجمعة بطهران:

امیركا والسعودیة وراء حرق القنصلیة الایرانیة فی البصرة

امام جمعة النجف الاشرف يحذر من الايادي الشيطانية التي تريد الايقاع بين الشعبين العراقي والايراني

امام جمعة النجف الاشرف يحذر من الايادي الشيطانية التي تريد الايقاع بين الشعبين العراقي والايراني

الاتفاق النووي اتفاق دولي متعدد الاطراف وليس اتفاقا ثنائيا بين ايران واميركا

السفير الايراني في فيينا:

الاتفاق النووي اتفاق دولي متعدد الاطراف وليس اتفاقا ثنائيا بين ايران واميركا

قاسمي لم يؤكد نبأ تعيين حميرا ريغي سفيرة لايران في بروناي

قاسمي لم يؤكد نبأ تعيين حميرا ريغي سفيرة لايران في بروناي

الدفاع العراقية: عناصر مخربه وراء عمليات اثاره الفوضي في البصرة

الدفاع العراقية: عناصر مخربه وراء عمليات اثاره الفوضي في البصرة

أحدث الأخبار

كاهن زردشتي:الدفاع عن المظلوم وراء إحترام أتباع الديانة الزرادشتية للإمام الحسين (ع)

كاهن زردشتي:الدفاع عن المظلوم وراء إحترام أتباع الديانة الزرادشتية للإمام الحسين (ع)

السعودية تحرم نحو نصف مليون فلسطيني من الحج والعمرة

السعودية تحرم نحو نصف مليون فلسطيني من الحج والعمرة

فیلم ایرانی یشارك فی مهرجان تونس السینمائی

فیلم ایرانی یشارك فی مهرجان تونس السینمائی

نوبخت: تخصيص مليار دولار للحفاظ علي فرص العمل الموجودة حالياً

نوبخت: تخصيص مليار دولار للحفاظ علي فرص العمل الموجودة حالياً

السعودیة والامارات تعمدان الي تحویل اوبك وسیلة بید امریكا

مندوب ایران فی مجلس ادارة اوبك :

السعودیة والامارات تعمدان الي تحویل اوبك وسیلة بید امریكا

موضوعات مرتبط