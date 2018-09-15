نوبخت: تخصيص مليار دولار للحفاظ علي فرص العمل الموجودة حالياً

وأضاف نوبخت خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم في نطاق توفير فرص العمل في مبني منظمة التخطيط والميزانية بأنّ المنظمة أعدّت خطة شاملة لمواجهة الحظر اعتباراً من مايو هذا العام وقد تم تخصيص رُزَم حماية المستهلك وتعويض الاضرار المحتملة التي قد تلحق بفرص العمل المتوفرة للمواطنين فضلاً عن برنامج لتنظيم إدارة الأسواق.

وأفاد مساعد رئيس الجمهورية بأنّ ثمة إجتماعات تبادل أفكار ستنعقد بشكل مستمر بحضور رجال الأعمال والأكاديميين والمسؤولين وأعضاء الفريق الاقتصادي الحكومي لمواجهة تداعيات الحظر.

وقال: إنّ إحدي هذه الرُزَم الداعمة للمواطنين هي رزمة حماية الوحدات الإنتاجية والحيلولة دون تقلص نسبة الكوادر العاملة لافتاً الي وجود خطة لحقن سوق العمل ب700 الي 750 الف يد عاملة إذ أنّ في إيران يوجد حالياً 3ملايين و200 الف عاطل.

وأعلن نوبخت بأنّ الحكومة خططت لتوفير مليون فرصة عمل سنوياً فضلاً عن زيادة المشاريع الإنمائية التي ستوفر711 الف فرصة عمل للمواطنين والتي تضاعفت نسبتها خلال الفترة من 21 مارس حتي21ايلول/سبتمبر خمس مرات.

هذا وتطرق نوبخت الي الحديث عن 14 رزمة واردة في هذه الخطة الشاملة التي نظمتها الحكومة بميزانية بلغت 25 الف مليار تومان (الدولار يساوي 4200 بسعر الصرف الرسمي).

انتهي** ع ج** 1837ه90

