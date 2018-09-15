سوريا عضو بمجلس حكام التراث غيرالمادي لآسيا الغربية

وعقدت هذه الدورة برئاسة مساعد دائرة التراث الثفافي في موسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الايرانية محمد حسن طالبيان باعتبارها رئيس مجلس حكام منطقة اسيا الوسطي ومندوب هذه الموسسة في هذا المجلس.

وشارك السفير الطاجيكي في ايران نعمت الله امامزاده وامين عام اللجنة الوطنية لمنظمة اليونيسكو في ايران حجت الله ايوبي وخبراء مجلس حكام منطقة آسيا الوسطي جانيت بليك وغاورا منجاجاريتا ديبورا وراهول غوسوامي وممثلو الدول الاعضاء في هذه الدورة في فندق فردوسي بطهران.

واكد وكيل مجلس حكام مركز الدراسات الاقليمية لحماية التراث الثقافي غيرالمادي في منطقة آسيا الغربية والوسطي رئيس هذا المجلس في تصريحات منفصلة علي الدور الفاعل الذي يلعبه هذا المركز في نشر السلام والصداقة في المنطقة عن طريق الاهتمام بالتراث الثقافي غيرالمادي المشترك.

وشارك ممثلو ارمينيا وافغانستان وطاجيكستان وتركيا وسوريه وقرغيزيا وكازاخستان ولبنان في هذه الدورة.

انتهي**2018 ** 1718

