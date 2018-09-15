المتحدث باسم الخارجية الإيرانية:

علي فرنسا القيام بإجراءات جادة للحفاظ علي الأماكن الدبلوماسية الايرانية

طهران/15ايلول /سبتمبر/إرنا – قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي اليوم السبت إثر إعتداء عدد من المنتسبين الي جماعات ارهابية علي مبني سفارة ايران لدي باريس قال: كان يتوجب علي الجانب الفرنسي إتخاذ إجراءات أمنية جادة للحفاظ علي جميع الأماكن الدبلوماسية الايرانية في هذا البلد.

ونقلاً عن وزارة الخارجية الايرانية و رداً علي أسئلة الصحفيين حول موقف ايران من هذا الاعتداء قال قاسمي بأنّ هذا الإعتداء قد حدث عصر أمس الجمعة حيث عمد عدد من المناهضين لايران الي الإعتداء علي السفارة الايرانية في باريس وإلحاق الضرر بمبني السفارة لكنهم لم ينجحوا في تنفيذ مهمتهم في إقتحام السفارة الا انهم رموا بأشياء كانت بحوزتهم داخل المبني.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن أسفه لعدم تواجد عناصر الأمن الفرنسية خلال وقوع الحادث في الوقت المناسب مؤكداً علي أنّ ايران تتابع حالياً تفاصيل ما جري هناك وسبب عدم وصول عناصر الأمن الفرنسية في الوقت الذي كان عليهم أن يصلوا فيه.
وتابع قاسمي قائلاً: بعد مرور فترة من الإعتداء حضرت قوات الأمن الفرنسية وتم اعتقال عدد من العناصر التي هاجمت المبني مطالباً بمحاكمتهم وتطبيق العقوبة ضدهم وإعلان السلطات الفرنسية نتائج تحقيقاتها.
وأكّد قاسمي بأنّ الحفاظ علي المقار الدبلوماسية مسؤولية تقع علي عاتق البلد المستضيف.
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علي فرنسا القيام بإجراءات جادة للحفاظ علي الأماكن الدبلوماسية الايرانية

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