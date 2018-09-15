علي فرنسا القيام بإجراءات جادة للحفاظ علي الأماكن الدبلوماسية الايرانية

ونقلاً عن وزارة الخارجية الايرانية و رداً علي أسئلة الصحفيين حول موقف ايران من هذا الاعتداء قال قاسمي بأنّ هذا الإعتداء قد حدث عصر أمس الجمعة حيث عمد عدد من المناهضين لايران الي الإعتداء علي السفارة الايرانية في باريس وإلحاق الضرر بمبني السفارة لكنهم لم ينجحوا في تنفيذ مهمتهم في إقتحام السفارة الا انهم رموا بأشياء كانت بحوزتهم داخل المبني.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن أسفه لعدم تواجد عناصر الأمن الفرنسية خلال وقوع الحادث في الوقت المناسب مؤكداً علي أنّ ايران تتابع حالياً تفاصيل ما جري هناك وسبب عدم وصول عناصر الأمن الفرنسية في الوقت الذي كان عليهم أن يصلوا فيه.

وتابع قاسمي قائلاً: بعد مرور فترة من الإعتداء حضرت قوات الأمن الفرنسية وتم اعتقال عدد من العناصر التي هاجمت المبني مطالباً بمحاكمتهم وتطبيق العقوبة ضدهم وإعلان السلطات الفرنسية نتائج تحقيقاتها.

وأكّد قاسمي بأنّ الحفاظ علي المقار الدبلوماسية مسؤولية تقع علي عاتق البلد المستضيف.

انتهي** ع ج** 1837

