تنمیة التعاون الصناعی بین ایران وتركیا

واكد الجانبان خلال اللقاء أهمیة التعاون الثنائی فی مجال والصناعة والأحیاء الصناعیة خاصة فی ظل الظروف التی فرضها الحظر الأمریكی المتفرد علی البلدین معلنَین استعداد بلدیهما لتنمیة التعاون وتطویره فی المجال الصناعی.

ولفت الجانب الایرانی خلال اللقاء الی الفرص المتاحة فی المناطق الایرانیة الحرة خاصة منطقتَی ماكو وأرس معلناً استعداد طهران لاستقطاب الإستثمارات فی هذه المناطق الحرة والأحیاء الصناعیة وتنفیذ مشاریع مشتركة مع الأتراك فیها.

وإعتبر جعفربیغلو اللجنة الاقتصادیة المشتركة بین البلدین، خارطة طریق اقتصادیة وتجاریة وقال: سیقام إجتماع هذه اللجنة المشتركة خلال الأشهر القادمة فی أنقرة وسیكون خیر فرصة لرفع مستوی التعاون الصناعی بین البلدین.

ومن جانبه رحّب رمضان یلدریم مدیرعام قسم الأحیاء الصناعیة بوزارة الصناعه والتقنیة التركیه برفع مستوی التعاون مع ایران فی قطاع الصناعة مقترحاً تأسیس هیئة تضم أعضاء ایرانیین وأتراك لمتابعة تفاصیل التعاون الصناعی والقضایا ذات الصلة بالأحیاء الصناعیة.

علماً بأنّ التبادل التجاری السنوی بین ایران وتركیا بلغ 11 ملیار دولار وقد خطط البلدان لرفع مستوی هذا التبادل التجاری الی 30 ملیار دولار سنویاً.

انتهی** ع ج** 1718

