ضبط اكثر من طنين من المخدرات في شرق ايران

زاهدان/15 ايلول/سبتمبر/ارنا- اعلن قائد قوات الامن الداخلي في محافظة سيستان و بلوجستان (شرق) العميد 'محمد قنبري' عن كشف طنين و 215كيلوغراما من الافيون في مدينة سراوان جنوب المحافظة.

واضاف العميد قنبري اليوم السبت، انه و بعد تلقي معلومات حول تخزين شحنة ضخمة من الافيون في سراوان من قبل مهربي المخدرات، تم ايفاد فرق خاصة من قوات شرطة مكافحة المخدرات الي المدينة حيث تمكنت من العثور علي مكان تخزين الشحنة و اعتقال احد المهربين و ضبط سيارته مؤكدا انه تم خلال هذه العمليات ضبط 433 كيلو غراما و500 غرام من الافيون .
واوضح ان المعتقل اعترف في التحقيق بمكان اختفاء كميات اخري من المخدرات في المدينة و انطلاقا من ذلك بدأت عمليات خاطفة تم خلالها ضبط طن و 781 كيلوغراما من الافيون إلي جانب اعتقال اثنين من مهربي المخدرات فيما لاذ عدد اخر منهم بالفرار.
يذكر ان مدينة سراوان تقع علي بعد 343 كيلومترا الي الجنوب الشرقي من زاهدان و في الحدود المشتركة مع باكستان.
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ضبط اكثر من طنين من المخدرات في شرق ايران

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