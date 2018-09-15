إجتماع أوانا في طهران أثبت نجاحه

وفي تصريح أدلي به لمراسل إرنا شكر موتان وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) علي التنظيم الناجح والإدارة السليمة في إقامة هذا الإجتماع وحسن الضيافة الايرانية مضيفاً بأن جميع الوكالات المشاركة طرَحَت في الاجتماع آراءها ووجهات نظرها حول طريقة إتحاد الدول الاعضاء في منظمة أوانا في الشأن الإعلامي.

و إعتبر موتان مذكرة التفاهم التي ابرمت بين وكالة الأناضول و وكالة إرنا و وكالة يونهاب الكوريه الجنوبية، بانها مذكرة تفاهم مجدية وتلعب دوراً هاماً في التعاون الاعلامي داعياً الي تطبيق أسرع لبنودها.

ولفت موتان الي إمكانية أن تترشّح وكالة إرنا كرئيس للمنظمة للفترة من عام 2022 حتي 2025 معتبراً ذلك إنجازاً سيُكتب لصالح الوكالة الايرانية ولصالح المنظمة كدلالة علي عدم انحيازها.

وكان أصلان أصلان اوف رئيس منظمة أوانا قد قدّم توصيات خلال مشاركته في اجتماع أوانا 2018 – طهران بتأسيس أمانة عامة دائمة للمنظمة وتأسيس معهد عالي وتأسيس لجنة خاصة للشؤون المالية وميزانية المنظمة وكذلك إقامة دورات تدريبية و ورشات عمل ومسابقات ذات صلة بالعمل الاعلامي.

يُذكَر بأنّ منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ(آوانا) التي تتمتع بدعم من اليونسكو تأسست عام1961 بهدف تسهيل تبادل المعلومات بين دول هذه المنطقة بعضوية 44 وكالة أنباء من 35 دولة.

وتولت ايران رئاسة هذه الوكالة لفترة استمرت 3 سنوات من 1997 حتي 2000 وكانت عام 2016 نائباً للرئيس وهي حالياً عضو اللجنة التنفيذية ل«أوانا».

وكانت ايران التي تُعتبَر إحدي الدول المؤسسة لهذه الوكالة الاقليمية، قد استضافات في العاصمة طهران إجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة في الثالث من ايلول/ سبتمبر 2018.

انتهي** ع ج** 1718

