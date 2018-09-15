خرازي: تعزيز العلاقات مع الصين و روسيا يحظي باهمية بالغة

واشار خرازي خلال لقائه اليوم السبت مدراء موسسة شانغهاي للدراسات الدولية الي ضرورة تمتين العلاقات بين طهران وبكين واضاف ان البيان المشترك للرئيسين الايراني و الصيني الذي تم توقيعه قبل عامين في طهران يشكل ركيزة جيدة جدا لتوطيد العلاقات الثنائية.

وتعليقا علي انسحاب امريكا من الاتفاق النووي و التطورات الناجمة عنه، اوضح انه تم اجراء محادثات مع الدول الاوروبية حول هذا الموضوع وهذه المحادثات لازالت مستمرة معربا عن امله بضمان حقوق ايران من خلال الرزمة التي تقدمها اوروبا.

من جانبه اعلن 'يانغ جيه مين' مسئول موسسة شانغهاي، انه تم اعداد بيان استراتيجي مشترك بين ايران و الصين خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني لايران قبل عامين داعيا الي عقد اجتماعات لتنفيذ ما يتضمنه البيان.

كما تطرق الجانبان خلال اللقاء الي مكافحة الارهاب و ضمان الامن الاقليمي و ضرورة الاستمرار في المحادثات بين المجلس الاستراتيجي للجنة العلاقات الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية و وزارة الشؤون الدولية للحزب الشيوعي في الصين.

و يزور خرازي الصين تلبية لدعوة من الحزب الشيوعي و تفقد جامعة شنغهاي الدولية و اجري محادثات مع مدراء و خبراء شؤون الشرق الاوسط فيها .

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