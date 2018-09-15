النيران مازالت مشتعلة في هور العظيم رغم مرور 70 يوماً علي اندلاعها

أهواز/15ايلول /سبتمبر/إرنا – قال المدير العام للحفاظ علي البيئة في محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران) أحمد رضا لاهيجان زاده اليوم السبت: إنّ النيران مازالت مشتعلة في هور العظيم رغم مرور مايزيد عن70 يوماً علي اندلاعها في الأراضي العراقية.

وفي تصريح خاص لمراسل وكالة إرنا أضاف لاهيجان زاده عن إندلاع النار في 25 الف هكتار من هور العظيم الواقع في الجانب العراقي لافتاً الي أنّ إرتفاع نسبة الرطوبة خفف من توسُّع رقعة النيران.
وأفاد لاهيجان زاده بأنّ ثلاثة مصادر نيران خلال الايام السابقة أحرقت الف هكتار من هور العظيم ما أدّي الي انتشار الدخان الكثيف الناجم عنها في المدن الايرانية الواقعة في المنتصف الجنوبي من محافظة خوزستان.
وقال لاهيجان زاده بأنّ مهمة التفاوض مع العراقي لمتابعة الحالة اُحيلَت الي وزارة الخارجية الايرانية.
وكانت النيران قد إشتعلت في هذا الهور قبل شهرين ونصف الشهر وتجاوز انتشار الدخان المتصاعد عن نيران الهور أكثر من 100 كيلومتر في ثماني مدن ايرانية.
وكان الرئيس الايراني حسن روحاني ونائبه الاول إسحاق جهانغيري أصدرا أوامر خاصة لوزارة الخارجية للتفاوض مع الجانب العراقي عبر إيفاد بعثة تفاوضية لهذا الغرض لكنّ الاضطرابات التي شهدتها العراق أخيراً وإقتحام القنصلية الايرانية في البصرة أجّل إيفاد البعثة.
يذكر بأنّ هور العظيم هو آخر هور متبق من مستنقع بين النهرين الواقع جنوب غرب ايران في محافظة خوزستان، يقع ثلث من هور العظيم في ايران وثلثيه علي الأراضي العراقية ولم تتدفق هذا العام أية مياه من نهر 'كرخة' داخل هذا الهور المشتعل.
هذا وقد التهمت النيران مايزيد عن الفي هكتار من هور العظيم الواقع في الاراضي الايرانية.
انتهي** ع ج** 1837



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النيران مازالت مشتعلة في هور العظيم رغم مرور 70 يوماً علي اندلاعها

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