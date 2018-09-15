برلماني ايراني: الهدوء يسود محافظة كردستان

طهران/15ايلول/سبتمبر/ارنا- نفي رئيس لجنة الامن التابعة للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي ' ولي الله نانوا كناري' الاخبار المتداولة حول احداث الشغب في محافظة كردستان (غرب) و اضاف ان الهدوء يسود المحافظة و ان المسؤولين يتابعون مشاكل و مطالب اهاليها.

واضاف نانوا كناري اليوم السبت في حديث لمراسل ارنا، إن كردستان لم تشهد أي اضطرابات بل تجمع عدد من اهالي المحافظة لطرح مطالبهم المهنية.
وتابع قائلا ان قيام البعض بممارسات خاطئة في مثل هذه التجمعات مرفوض من قبل الشعب.
واضاف في الوقت نفسه ان البعض و بايعاز من الاعداء حاولوا استغلال مطالب اهالي المحافظة لخلق بعض المشاكل فيها إلا انهم لم يتمكنوا من تحقيق مآرابهم و تم السيطرة علي الاوضاع.
وشدد بالقول ان ممثلي اهالي كردستان في المجلس يتابعون مشاكل اهالي المحافظة المهنية و يعملون علي حلها علي وجه السرعة في اطار صون المصالح الوطنية و سد الطريق امام الاعداء لاستغلال مطالب الشعب.
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برلماني ايراني: الهدوء يسود محافظة كردستان

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