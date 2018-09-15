التسامح الدولي مع دول العدوان شجعهم لارتكاب الجرائم بتعمد

وقال رئيس اللجنة الثورية ليل الجمعة/ السبت، في تغريدات له علي تويتر: 'تم استهداف مخازن الغذاء العالمي اليوم بالحديدة في مؤشر لتنفيذ خطة دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه بجعل المخازن والصوامع والأحياء المكتظة بالسكان أهدافا مشروعة لعملياتها الإرهابية'.

وأضاف ' أن التسامح الدولي مع إرهاب هذا العدوان شجعهم علي ارتكاب الجرائم بتعمد وتخطيط كما هو حاصل'.

ودعا الحوثي: 'جميع المنظمات إلي الاستمرار بعملها حتي لا تتيح للعدوان الوصول إلي اهدافه في تجويع المواطنين، وأشار إلي ما قاله برنامج الأغذية 'إن الدمار الذي لحق بإحدي منشآت تخزين الغذاء بسبب القتال في مدينة الحديدة الساحلية قد يهدد بتعطيل جهود إطعام الملايين في اليمن'

ولفت في تغريدة أخري إلي أن 'سيناريو العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه هذا والذي حذرنا منه مسبقا يطبق حاليا بحذافيره، متسائلا 'هل أدرك الأمين العام للأمم المتحدة والدول والمنظمات أسباب عدم السماح بنقل الوفد،و لماذا تم افشال جهود المبعوث الدولي الرامية للسلام؟'.

وكان رئيس اللجنة الثورية العليا قد حذر، الخميس، من 'أن هناك خطة لدي دول العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه لاستهداف مخازن المنظمات الدولية الإغاثية والمطاحن في الحديدة، تحت مبرر أنها ثكنات ومخازن أسلحة، إضافة إلي الاستهداف العشوائي للمساكن والأحياء المكتظة بالسكان، تزامنا مع حملة إعلامية تشنها أبواق إعلامهم للتبرير لجرائمها هناك'.

المصدر : المسيرة نت

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