رئيس الثورية العليا في اليمن :

التسامح الدولي مع دول العدوان شجعهم لارتكاب الجرائم بتعمد

طهران / 15 ايلول / سبتمبر / ارنا- أكد رئيس اللجنة الثورية في اليمن محمد علي الحوثي أن التسامح الدولي مع إرهاب دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي علي اليمن شجعهم لارتكاب الجرائم بتعمد.

وقال رئيس اللجنة الثورية ليل الجمعة/ السبت، في تغريدات له علي تويتر: 'تم استهداف مخازن الغذاء العالمي اليوم بالحديدة في مؤشر لتنفيذ خطة دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه بجعل المخازن والصوامع والأحياء المكتظة بالسكان أهدافا مشروعة لعملياتها الإرهابية'.
وأضاف ' أن التسامح الدولي مع إرهاب هذا العدوان شجعهم علي ارتكاب الجرائم بتعمد وتخطيط كما هو حاصل'.
ودعا الحوثي: 'جميع المنظمات إلي الاستمرار بعملها حتي لا تتيح للعدوان الوصول إلي اهدافه في تجويع المواطنين، وأشار إلي ما قاله برنامج الأغذية 'إن الدمار الذي لحق بإحدي منشآت تخزين الغذاء بسبب القتال في مدينة الحديدة الساحلية قد يهدد بتعطيل جهود إطعام الملايين في اليمن'
ولفت في تغريدة أخري إلي أن 'سيناريو العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه هذا والذي حذرنا منه مسبقا يطبق حاليا بحذافيره، متسائلا 'هل أدرك الأمين العام للأمم المتحدة والدول والمنظمات أسباب عدم السماح بنقل الوفد،و لماذا تم افشال جهود المبعوث الدولي الرامية للسلام؟'.
وكان رئيس اللجنة الثورية العليا قد حذر، الخميس، من 'أن هناك خطة لدي دول العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه لاستهداف مخازن المنظمات الدولية الإغاثية والمطاحن في الحديدة، تحت مبرر أنها ثكنات ومخازن أسلحة، إضافة إلي الاستهداف العشوائي للمساكن والأحياء المكتظة بالسكان، تزامنا مع حملة إعلامية تشنها أبواق إعلامهم للتبرير لجرائمها هناك'.
المصدر : المسيرة نت
انتهي ** 1837



برچسب ها

سياسي

اليمن

رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي

دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

التسامح الدولي مع دول العدوان شجعهم لارتكاب الجرائم بتعمد

معظم المشاهدات

امیركا والسعودیة وراء حرق القنصلیة الایرانیة فی البصرة

خطیب صلاة الجمعة بطهران:

امیركا والسعودیة وراء حرق القنصلیة الایرانیة فی البصرة

امام جمعة النجف الاشرف يحذر من الايادي الشيطانية التي تريد الايقاع بين الشعبين العراقي والايراني

امام جمعة النجف الاشرف يحذر من الايادي الشيطانية التي تريد الايقاع بين الشعبين العراقي والايراني

الاتفاق النووي اتفاق دولي متعدد الاطراف وليس اتفاقا ثنائيا بين ايران واميركا

السفير الايراني في فيينا:

الاتفاق النووي اتفاق دولي متعدد الاطراف وليس اتفاقا ثنائيا بين ايران واميركا

قاسمي لم يؤكد نبأ تعيين حميرا ريغي سفيرة لايران في بروناي

قاسمي لم يؤكد نبأ تعيين حميرا ريغي سفيرة لايران في بروناي

الدفاع العراقية: عناصر مخربه وراء عمليات اثاره الفوضي في البصرة

الدفاع العراقية: عناصر مخربه وراء عمليات اثاره الفوضي في البصرة

أحدث الأخبار

إجتماع أوانا في طهران أثبت نجاحه

مساعد وكالة الأناضول:

إجتماع أوانا في طهران أثبت نجاحه

خرازي: تعزيز العلاقات مع الصين و روسيا يحظي باهمية بالغة

خرازي: تعزيز العلاقات مع الصين و روسيا يحظي باهمية بالغة

النيران مازالت مشتعلة في هور العظيم رغم مرور 70 يوماً علي اندلاعها

النيران مازالت مشتعلة في هور العظيم رغم مرور 70 يوماً علي اندلاعها

برلماني ايراني: الهدوء يسود محافظة كردستان

برلماني ايراني: الهدوء يسود محافظة كردستان

ايران تتسلم عشرة سجناء ايرانيين من تايلندا

مساعد وزير العدل:

ايران تتسلم عشرة سجناء ايرانيين من تايلندا

موضوعات مرتبط