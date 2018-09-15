جامعة بوشهر الايرانية توقِّع مذكرة تفاهم مع مركزين علميين دوليين

وقال عبد المجيد مصلح عن جامعة الخليج الفارسي في بوشهر في تصريح ل إرنا بأنّ دور القاعده الاستناديه لعلوم العالم الاسلامي قيّم ومهم في توفير وإتاحة المعلومات التي تخدم المصادر العلمية التي تحتاج اليها الجامعة واصفاً المركز الاقليمي المعلوماتي للعلوم والتقنية بأنه ذو مكانة في رصد ومتابعه انتاج العلم وتصنيف المجلات والعلمية وتصنيف مكانة الباحثين والجامعات.

وعزا مصلح توقيع مذكرتي التفاهم الي الحاجة التي كانت تشعر بها جامعة بوشهر الي هذين المركزين لرفع مستواها الوظيفي علي المستويين المحلي والإقليمي.

وتضمنت مذكرة التفاهم إتاحة الفرص للقيام بدراسات وبحوث وتعاون دولي وإقامة ملتقيات و ورشات عمل وإجتماعات عملية دولية ووطنية وطبع مجلات وإصدار كتب وما شابه.

وتضم جامعة الخليج الفارسي في محافظة بوشهر 8 كليات يدرس فيها حالياً 7 آلاف و334 طالباً في 29 فرعاً في مرحلة البكالوريوس و45 فرعاً في مرحلة الماجستير و11 فرعاً في مرحلة الدكتوراه.

انتهي** ع ج** 17189

