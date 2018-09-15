رئيس منظمة أوانا:

منظمة أوانا تسعي الي تعزيز مكانة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ

باكو/15ايلول /سبتمبر/إرنا – أشاد الرئيس الدوري لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ (أوانا) أصلان أصلان اوف بالإستضافة الايرانية السامية لإجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة الذي انعقد في طهران مؤكداً علي مساعي المنظمة لتعزيز دور وفاعلية وكالات أنباء الدول العضوة.

وفي تصريح أدلي به لمراسل وكالة إرنا وصف أصلان اوف الإجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذية التابعة لمنظمة أوانا بأنه كان مثمراً، معرباً عن شكره للجانب الايراني علي الإستضافة المجدية والسامية لهذا الإجتماع عازياً هذا النجاح الي الخبرة الايرانية في المجال الاعلامي.
كما قدّم أصلان اوف كلمة شكر لمدير عام وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء ضياء هاشمي لحسن إدارته للإجتماع معتبراً هذا الإهتمام الايراني إهتماماً بالاعلام جعلَ الرأي العام يلتفت الي عمل وأداء منظمة أوانا فضلاً عن إشادته برعاية وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني عباس صالحي لهذا الإجتماع الذي إعتبره اهتماماً حكومياً ايرانياً بالشأن الاعلامي.
وكان أصلان اوف قد قدّم توصيات خلال مشاركته في اجتماع أوانا 2018 – طهران بتأسيس أمانة عامة دائمة للمنظمة وتأسيس معهد عالي وتأسيس لجنة خاصة للشؤون المالية والميزانية للمنظمة وكذلك إقامة دورات تدريبية و ورشات عمل ومسابقات ذات صلة بالنطاق الاعلامي.
يُذكَر بأنّ منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ(آوانا) التي تتمتع بدعم من اليونسكو تأسست عام1961 بهدف تسهيل تبادل المعلومات بين دول هذه المنطقة بعضوية 44 وكالة أنباء من 35 دولة.
وتولت ايران رئاسة هذه الوكالة لفترة استمرت 3 سنوات من 1997 حتي 2000 وكانت عام 2016 نائباً للرئيس وهي حالياً عضو اللجنة التنفيذية ل«اوآنا».
وكانت ايران التي تُعتبَر إحدي الدول المؤسسة لهذه الوكالة الاقليمية، قد استضافت في العاصمة طهران إجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة في الثالث من ايلول/ سبتمبر 2018.
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منظمة أوانا تسعي الي تعزيز مكانة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ

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