15 بالمائه زياده انتاج سبائك الفولاذ خلال 5 اشهر

طهران/15ايلول /سبتمبر/إرنا – زادت نسبة انتاج سبائلك الفولاذ 15 بالمائة خلال 21 مارس حتي 21 يوليو في 9 وحدات صناعية ايرانية كبري بحيث بلغ الانتاج تسعة ملايين و850 الفا و 602 طن.

وسجّلت مصانع الفولاذ الكبري في البلاد بناء علي الإحصائيات الواردة هذا العام مليونا و564 الفا و 403 اطنان وهي مصنع فولاد مباركه ومصنع صبا ومصنع هرمزكان ومصنع خوزستان ومصنع صهر الحديد ومصنع سبائك المعادن الخليطة ومصنع «كاوه جنوب» ومصنع خراسان (شمال شرق البلاد) و مصنع تشادرملو في محافظة يزد (وسط البلاد) ما يعني نمواً قدره 16 بالمائة في انتاج سبائك الفولاذ خلال الشهر الماضي من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وأنتجت مصانع مباركَة و هرمزكان و صبا و مصنع صهر الحديد الواقع في محافظة اصفهان ومصانع صهر الحديد في محافظة آذربايجان و خراسان ومصنع الفولاذ الخليط ومصنع درفلة المعادن ومصنع إنتاج الانابيب في مدينة أهواز (جنوب غرب البلاد) والفريق الوطني الصناعي لانتاج الفولاذ ومصنع فولاذ اوكسين ومصنع انتاج صفائح السيارات التابع لمحافظة جهارمحال و بختياري (جنوب غرب البلاد) جميعاً خلال 21 مارس حتي 21 يوليو 2018 ما قدره 8 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بحجم بلغ 4 ملايين و634 ألفا و952 طناً.
وتصدَّر مصنع فولاد مباركة القائمة الانتاجية، خلال الفترة الأخيرة بفضل انتاجه مليونين و 792 الفا و 955 طناً ما يعني نمواً قدرة 7 بالمائة.
وبالنسبة للحديد الاسفنجي فقد بلغ انتاج هذه المصانع ال 14 خلال الفترة من 21 مارس حتي 21 يوليو هذا العام، ثمانية ملايين و984 ألفا و147 طناً ما يعني 14 بالمائة نمواً.
وكانت وثيقة الخطة العشرينية للبلاد توقعت أن يبلغ حجم انتاج ايران من الفولاذ عام 2025 ما يعادل 55 ميليون طن.
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15 بالمائه زياده انتاج سبائك الفولاذ خلال 5 اشهر

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