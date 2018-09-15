منغوليا تدعم رئاسة ارنا ل اوانا

بكين/15ايلول/سبتمبر/ارنا- اكد رئيس لجنة وضع السياسات في وكالة مونتسامه للانباء المنغولية ان بلاده تدعم ترشيح ايران لتروس منظمة وكالات انباء اسيا و المحيط الهادي (اوانا).

و في حديث لمراسل ارنا اشاد بايار سايخان سانوداغوا الذي ترأس وفد بلاده في اجتماع اونا بطهران، بمساعي وكالة ارنا لاستضافة الاجتماع بشكل جيد واضاف ان الاقامة الناجحة لهذا الاجتماع تؤكد جدارة ارنا لتولي رئاسة اوانا للفتره من 2022 حتي 2025.
وتابع ان الاجتماع مهد لتبادل وجهات النظر بين مسؤولي وكالات الانباء المشاركين فيه حول السبل الكفيلة بتوثيق التعاون الاعلامي علي الصعيدين الاقليمي و الدولي .
وفي جانب اخر من تصريحاته وصف ايران بانها بلد تاريخي و جميل واكد ان وكالة ارنا فسحت المجال لتعرف وكالات الانباء علي ايران اكثر فاكثر.
يذكر ان الإجتماع الثالث والأربعين للمجلس التنفيذي لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ (اوانا) عقد في الثالث من ايلول سبتمبر الجاري في طهران بمشاركة روساء و مدراء وكالات الانباء من 18 دولة بما فيها روسيا و كوريا الجنوبية و اليابان و العراق و سوريا و لبنان و بلغاريا.
وترأست ايران منظمة اونا في عام 1997 حتي 2000 و هي الان عضو مجلسها التنفيذي.
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منغوليا تدعم رئاسة ارنا ل اوانا

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