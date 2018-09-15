قائد الثورة يعزي برحيل حجة الاسلام أشرفي شاهرودي

وقال سماحه القائد في برقيه التعزيه: اُقدّم التعازي بمناسبة رحيل العالم الجليل حجة الاسلام والمسلمين الحاج الشيخ مرتضي أشرفي شاهرودي الي اسرته الكريمه وذويه الاعزاء خاصة شقيقه الكريم وجميع محبيه وتلامذته والي جميع الاهالي المؤمنين والثوريين في مدينة شاهرود داعياً الله أن يمن عليه بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه علوّ درجاته.

وقد توفي حجه الاسلام والمسلمين مرتضي اشرفي شاهرودي عن عمر ناهز 85 سنة إثر إصابته بنوبة قلبية في 12ايلول /سبتمبر.

وكان المغفور له يتولي احد الكراسي ال12 لدروس خارج الفقه في البلاد وعضواً في المجلس الأعلي لحوزة محافظة سمنان (شرق العاصمة طهران).

انتهي** ع ج** 1718

