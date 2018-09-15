اليابان ترغب بتعزيز التعاون السياحي مع ايران

بكين/15ايلول/سبتمبر/ارنا- وصف رئيس جمعية السياحة في اليابان (جاتا)، ايران بانها بلد كبير يتمتع بمقومات سياحية كبيرة مؤكدا ان بلاده تدرس السبل الكفيلة بتبادل السياح مع ايران و كذلك توسيع السياحة فيها.

واعرب تاداتشي تشيمورا اليوم السبت خلال لقائه سفير ايران لدي اليابان 'مرتضي رحماني موحد' عن حرص بلاده علي توثيق التعاون السياحي مع ايران مرحبا باقتراح رحماني القاضي باقامة معرض سياحي في طوكيو بهدف التعرف علي معالم ايران الاثرية و عرض صناعاتها اليدوية.
واضاف ان نادرا ما يوجد في اليابان شخص ليس لديه معلومات حول مدينة يزد الايرانية التي تم تسجيلها في قائمه التراث العالمي.
واضاف ان اقامة معرض السياحة الايرانية في طوكيو يفسح المجال امام مشاركة وكالات السياحة و وسائل الاعلام اليابانية في المعرض.
من جانبه اشار رحماني موحد خلال اللقاء الي نقاط الجذب السياحية الكبيرة التي تتمتع بها ايران و اضاف ان المعالم الاثرية في ايران ستجذب اهتمام السياح اليابانيين.
واضاف ان اقامة مراسم الذكري السنوية للعلاقات الثنائية بين ايران و اليابان والتي تعود الي تسعين عاما من شأنها أن تشكل فرصة مناسبة لاقامة معرض السياحة و الصناعات اليدوية الايرانية في اليابان .
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اليابان ترغب بتعزيز التعاون السياحي مع ايران

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