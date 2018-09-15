البوسنة والهرسك ترغب بالتعاون مع الشركات الايرانية

بلغراد / 15 ايلول / سبتمبر /ارنا-اعرب مسؤولو مقاطعة اوناسانا ومدينة بيهاج بجمهورية البوسنة والهرسك خلال لقائهم السفير الايراني محمود حيدري عن الرغبة بتطوير العلاقات مع ايران، واعلنوا استعداد بلادهم للتعاون مع الشركات الايرانية.

واعرب رئيس الحكومة المحلية بمقاطعة اوناسانا حسين روشيتش خلال استقباله السفير الايراني، عن الرغبة بتطوير العلاقات والتعاون مع الشركات الايرانية.
واضاف، ان هذه المقاطعة تحظي بمكانة ممتازة في مجال انتاج المحاصيل الزراعية والخشب وكذلك في مجال السياحة حيث تتمتع بمناطق سياحية جذابة وهي علي استعداد للتعاون مع الشركات الايرانية.
من جانبه استعرض السفير حديري طاقات ايران الاقتصادية، معلنا رغبة ايران بتطوير التعاون مع جمهورية البوسنة والهرسك ومدنها المهمة في جميع المجالات.
كما التقي السفير الايراني مع رئيس بلدية مدينة بيهاج شهرت فضليتش وتباحث معه حول التعاون بين هذه المدينة والمدن الايرانية.
والتقي السفير حيدري كذلك مفتي المسلمين في مقاطعة اوناسانا، واشار الي المشتركات الدينية والثقافية بين الشعبين ونوه الي اهتمام الجمهورية الاسلامية الايرانية بمصير المسلمين في البوسنة والهرسك وقال، ان احد اهم المسؤوليات المشتركة بين المسلمين هو صون وحدة الكلمة وتجنب التفرقة والتصدي لظاهرة التخويف من الاسلام في عالم اليوم.
واعتبر السفير الايراني دور التيارات التكفيرية والارهابية التي تنسب نفسها للاسلام بانه مؤثر في تفشي ظاهرة التخويف من الاسلام، مؤكدا ضرورة المزيد من اليقظة من جانب القادة الدينيين وعموم المسلمين.
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البوسنة والهرسك ترغب بالتعاون مع الشركات الايرانية

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